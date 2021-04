Quién es el americanista que llevó su pasión al universo de los superhéroes de Marvel

En el universo de Marvel es común identificar referencias a íconos de la cultura popular, cameos y tributos han quedado en la memoria de los fanáticos a través de sus distintas producciones. La más reciente es una viñeta del cómic número 22 de ‘Capitán América y Falcon’, la cual se viralizó en últimos días por la aparición de dos personajes con las camisetas del Club América y Real Betis. Sin embargo, la presencia de ambas elásticas no es casualidad; pues se trata de un reconocimiento al trabajo y la afición por las Águilas del ilustrador mexicano Humberto Ramos, hecho por su colega español Carlos Pacheco.

El originario de la Ciudad de México, quien está por cumplir dos décadas con la casa editorial norteamericana, se dijo sorprendido con la notoriedad cobrada por la publicación de 2014, la cual fue reimpresa a raíz del éxito actual de la serie ‘Falcon and the Winter Soldier’. “Él (Carlos) sabía que soy seguidor del América y le pareció buen detalle ponerme en los easter eggs, es algo que hacemos mucho en los comics. En lo personal, es un orgullo; porque es un dibujante legendario y reconocido en la industria.”, apuntó.

¿Cómo te enteraste que salías en la historieta?

R: Me dijo: “vas a aparecer en una página del cómic que estoy haciendo”, son cosas como pequeños chistes o regalos que hacemos en el gremio.

(Foto: Twitter@Cpachecoficial)

Luego de la aparición de la ilustración, ¿cambió tu relación con los fanáticos?

R: Antes de la pandemia, acostumbraba ir mucho a convenciones y se volvió común que platicáramos del futbol y el América entre mexicanos en Estados unidos. Aunque no sea un cómic que yo haya hecho, lo llevan para que lo firme; pero una camiseta nunca, porque usurparía un lugar que no me corresponde.

El ilustrador también mencionó que los azulcremas no han tenido contacto alguno con él, a diferencia del Real Betis que, en su momento, lo hizo con el propio Carlos Pacheco, a través la leyenda del club Rafael Gordillo. “Tampoco lo esperaba, nunca fue mi intención. A cualquier fanático le gustaría que lo reconocieran; pero no pasa nada si no se da”. Una futura colaboración entre ambas partes tampoco está descartada; aunque deberían alinearse varios factores, entre ellos los legales.

De la misma forma, es honesto al afirmar que ejecutará otro guiño al Club América en otro cómic, aunque no tiene definido todavía ni cómo ni cuándo lo hará.

Zelada y Solari, la vieja y nueva guardia de superhéroes americanistas

Por otro lado, Humberto recuerda la forma en que el plantel azulcrema de los 80s consolidó su pasión por el equipo, al grado de enrolarse en sus fuerzas básicas cuando niño, antes de iniciar su formación como dibujante.

Héctor Miguel Zelada, exportero del Club América (Foto: Twitter@HectorMiguelZe7)

“Mis primeros recuerdos del futbol son de los Cremas, ver jugar a Reinoso y Borja; pero con más conciencia fue esa alineación mítica de Zelada, Bravo, Vinicio, Tena, Manzo, Ortega, Luna, Bacas, Outes y Batata. Para mí, el América ideal”. No obstante, si tuviera que elegir un solo jugador que firmase el cómic donde porta orgulloso la playera de las Águilas, elegiría al pampero Héctor Miguel Zelada: “Es el mejor portero que he visto en mi vida. Ochoa es un fenómeno, pero el argentino tenía esa imagen portentosa; en mi niñez, mis superhéroes fueron los jugadores del América”, apuntó.

Otro argentino americanista de su agrado es ‘El Indiecito’, actual director técnico de las Águilas, en quien dice ver a un estratega con balance y que ilusiona hacia el futuro. “Es un equipo que está madurando y pareciera que está dando frutos demasiado rápido, me gustaría verlo mucho tiempo en el equipo con este plan”.

Finalmente, dice confiar en el cuadro azulcrema para levantar el título de este torneo y espera que sea ante un viejo conocido como Cruz Azul, a pesar de la añeja rivalidad que vive con su hermano mayor, quien es seguidor de ‘La Máquina’.

SEGUIR LEYENDO: