Fuerte agarrón en vivo entre Chelis y Faitelson: “Soy irónico, soy embustero, soy irrespetuoso, soy pelón, ¿qué más me quieres decir?”

Tras conseguir su segunda victoria de forma consecutiva, Víctor Manuel Vucetich, director técnico de Chivas, aseguró que el buen momento que vive su equipo les ayudará anímicamente de cara al enfrentamiento ante Atlas en el Clásico Tapatío.

“Considero que se hizo un juego redondo. Se viene el Clásico Tapatío, ahora necesitamos descansar, pero anímicamente nos da muy buena motivación para enfrentar este Clásico con la misma convicción con la que hoy enfrentamos a Monterrey, hemos repetido que teníamos cinco finales, ahora nos quedan los dos últimos juegos, nos falta los otros dos para poder meternos a ese objetivo que es estar en la clasificación”, reconoció.

Tras la victoria del Rebaño contra los Rayados de Monterrey, las Chivas vuelven a ser tema de conversación alrededor de la Liga MX y en la última edición de Futbol Picante el debate se puso que arde cuando David Faitelson le reclamó a José Luis Sánchez sobres su comentarios en torno al entrenador Víctor Vucetich.

Faitelson Vucetich (Foto: Instagram/EFE)

“Yo creo que hay que buscar un equilibrio en nuestros comentarios” respondió Faitelson a Chelis. “Finalmente hay que darle responsabilidad a los jugadores de fútbol. Yo entiendo bien que hablas de una formación, o de un parado más agresivo que quizás no sea el estilo de Vucetich, pero con sus virtudes y sus defectos sigue siendo un gran entrenador de fútbol”.

A lo que el Chelis respondió: “Pregúntame en qué lugar va a quedar Guadalajara”, pero previniendo la respuesta Faitelson intentó esquivarla, pero no le duró mucho pues fue el comentarista veterano José Ramón quien complació a Chelis preguntando la posición en la que acabarán las Chivas en esta temporada: “Guadalajara va a ser campeón” respondió el ex director del Puebla.

Faitelson no lo tomó con la misma gracia y evidenció a su compañero diciendo: “Lo dices en un sentido irónico”. Esto no le cayó nada bien a José Luis y fue entonces que inició la trifulca: “Soy irónico, soy mentiroso, soy embustero, soy irrespetuoso, soy pelón, que más me quieres decir ya para irme a dormir caliente, hijo”.

(Foto:Twitter/@Chivas)

El comentario de Chelis pareció tomar por sorpresa al resto de los comentaristas, incluyendo a Faitelson que de inmediato cambió su estrategia a una defensiva diciendo que él no lo había catalogada de nada, que el propio Chelis se había puesto esos motes. José Ramón parecía disfrutar el juego de dimes y diretes, pero Faitelson volvió a jalar el timón.

“Yo sólo te quiero preguntar: ¿No tenías televisión el día en que Vucetich ganaba títulos? Yo era prácticamente un niño, un niño imberbe” preguntó David a José Luis, pero para entonces ya todo se había vuelto confuso en la discusión, parecía que cada quien estaba conversando consigo mismo. José Ramón comentó: “Le fue bien en el Monterrey, claro, porque tenía un gran centro delantero que se llamaba Suazo”, al mismo tiempo que Chelis se lamentaba diciendo: “Quiere llevar el show a como dé lugar” refiriéndose a Faitelson.

Y con una intervención que pareció cortar el ambiente Joserra agregó: “Eso sí, tú lo has dicho, es un gran manipulador”. Faitelson lo detuvo en seco y respondió: “No, no, ya párale José Ramón con eso de manipulador. Desde ayer estás con esa situación”. Pero Joserra hizo caso omiso: “Y seguiremos, Faitelson, seguiremos”.

(Foto: Twitter/Chivas)

Los comentaristas no pudieron ponerse de acuerdo en nada más que en el hecho de que el ascenso a la 9na posición de las Chivas vuelve a dar mucho de qué hablar. Sobre eso, el ‘Rey Midas’ enfatizó en que no le importa si su equipo es o no el favorito de cara al duelo ante Atlas, lo que quiere es llegar de la mejor manera para afrontar el compromiso en la cancha del Estadio Jalisco.

“Si somos favoritos o no, en este momento eso no nos importa, creo que vamos a jugar el partido simple y sencillamente, nos vamos a recuperar para enfrentar el duelo del día sábado, trataremos de estar en la mejor manera y buscaremos hacer nuestro mejor desempeño”, agregó.

