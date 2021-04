La protesta que prepara el América con la FIFA por el torneo de Concacaf Liga de Campeones

Santiago Solari exclamó su molestia tras el mal trabajo arbitral en la Concacaf Liga de Campeones (Foto: EFE/Francisco Guasco)

Más allá de la molestia que tiene el América por el arbitraje y la no sanción fuerte ante la CONCACAF por lo que ocurrió con el jugador del Olimpia, Yustin Arboleda; yo les puedo decir que el club de Coapa sigue molesto, no sólo como equipo sino como institución.

Incluso, están evaluando acudir a FIFA y tratar de hacer que cambien muchas cosas en la región, por ejemplo, algo similar a lo que pasa con la Superliga en Europa; obviamente, no podemos comparar esos equipos con los del fútbol mexicano, pero en la región claro que hay una molestia.

La Concachampions, la liga que organiza la CONCACAF; si América llega a ser campeón, le tocarían como 650 mil dólares de ganancia; si pierde la final gana como 250 mil dólares; todo lo demás, son pérdidas y en época de pandemia, pues algo tiene que cambiar.

Momento en la que Córdova recibió una falta no marcada (Foto: captura pantalla Twitter/@FOXSportsMX)

¿Qué está pasando en la Superliga? Los equipos más fuertes como Real Madrid, Manchester City, los que ustedes ya saben, le están diciendo a la UEFA: “Vamos a ponernos de acuerdo en la Champions con los billetes o mira lo que puede pasar”.

Yo creo que América tiene la fuerza de decirle a CONCACAF a través de FIFA: “Oye, ya estuvo suave, vamos a organizar mejor estos torneos”. Y es que ahorita con la pandemia, todo mundo está sufriendo por un peso. El argumento sería: “Yo te lleno las taquillas, el futbol mexicano te ayuda a que este torneo sea un éxito; pero, si no quedo campeón ¿me cuesta?, si no juego la final ¿me cuesta?” Súmale que el arbitraje es un desastre y el nivel de algunos equipos es cuestionable.

En conferencia de prensa previo al inicio de la Concacaf Liga de Campeones, Santiago Baños explotó contra la Concacaf por la organización y la poca retribución económica (Foto: Captura de pantalla Youtube/Club América)

El América está molesto, tengo entendido que están evaluando recurrir a FIFA y decir este torneo de CONCACAF no funciona. Por otro lado, es obvio que deben manejar las cosas con cuidado ya que van a necesitar, en su momento, el aval para la fusión entre la MLS y la Liga MX, pero la realidad actual es que no funciona este torneo.

Entonces, más allá de si protegieron al Olimpia y al arbitraje, el América dice: “Ya estuvo, en época de pandemia no podemos jugar este torneo que no nos da nada y si no nos toca jugar la final nos cuesta un billete”.

Va ser muy interesante ver la fuerza que tiene el América y que tal vez algún día llegue a decir: “¿Sabes qué? No quiero jugar en este torneo”. Vamos a ver más adelante qué pasa.

SEGUIR LEYENDO: