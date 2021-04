El apodo que los colombianos del plantel de Boca le pusieron a una de las jóvenes figuras por su parecido con una estrella internacional

Desde que debutó en Primera, Cristian Medina no solamente se afianzó futbolísticamente sino también en el grupo. El futbolista de apenas 18 años acaba de convertir su primer gol como profesional de Boca y lo celebró a lo grande. Es uno de los mimados por Miguel Ángel Russo y su cuerpo técnico, pero también por el resto de sus compañeros, alguno de los cuales se atreven a bromear con él.

El grupo de colombianos integrado por Frank Fabra, Edwin Cardona, Sebastián Villa y Jorman Campuzano (este último suele ser un poco más serio que los primeros tres) le encontró un parecido al juvenil de la selección argentina. Según ellos se asemeja físicamente con Marquinhos , el defensor brasileño que milita en el París Saint Germain.

“El grupo me puso así. Me fueron buscando así como personajes y me pusieron Marquinhos. Los colombianos que son más de joder. Y me quedó Marquinhos”, reveló en una entrevista que realizó con ESPN antes de volar con el contingente xeneize que despegó hacia Bolivia para afrontar el partido de mañana por la Copa Libertadores ante The Strongest.

Medina y Marquinhos, el parecido que encontraron los colombianos del plantel de Boca

Medina tuvo su bautismo con la camiseta xeneize en esta Copa de la Liga (2-2 frente a Gimnasia La Plata en la Bombonera) y a partir de allí sumó minutos como titular o suplente en todos los encuentros de esta temporada. Lleva un total de 11 y se dio el lujo de anotar su primer tanto el sábado pasado en la victoria por 3-1 contra Atlético Tucumán.

Sobre este gol, contó en Somos Boca: “Piqué por el pase que tiró Agus (Almendra) pero me salteó y como vi que le quedó a Carlitos (Tevez) seguí corriendo cuando salió el central de ellos. Mi idea siempre fue cruzarla. Le pegué mordido y entró de suerte”. Y aseguró sobre su posición en la cancha: “Llegué al club hace 9 años y me pusieron de extremo derecho, pero me fueron tirando al medio. Hoy me es indistinto jugar de 8, 10, enganche o 5″.

Ante la gran cantidad de bajas que sufrió el conjunto dirigido por Russo, mañana cuenta con chances de ser titular frente a The Strongest en la altura de La Paz. El entrenador pretende llevarlo de a poco pero Marquinhos es uno de los últimos grandes proyectos que tiene la institución.

SEGUIR LEYENDO: