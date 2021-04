Gol, asistencia y liderazgo: Gonzalo Higuain brilló en el Inter de Miami

El cálido sol de la tarde, las tribunas llenas, el color de los simpatizantes y las canciones que bajaron de las gradas para acompañar las acciones de juego representaron un escenario ideal para el inicio de la Major League Soccer. Sin embargo, para el Inter de Miami el resultado no fue el deseado.

Gonzalo Higuain fue el líder de la franquicia de La Florida y con su jerarquía convirtió un tanto y brindó una asistencia en el duelo en el que su equipo cayó como local ante Los Angeles Galaxy, por 3 a 2.

En el encuentro correspondiente al primer fin de semana de competencia de la MLS, El Pipita, de 33 años, anotó mediante un penal a los 23 minutos de la segunda etapa y abasteció a Robbie Robinson, para que el atacante abra el marcador.

El ex jugador de River, Real Madrid y Juventus arrancó como titular en el conjunto del estado de La Florida, que también contó con la presencia de Jorge Figal (ex Independiente) y Leandro González Pirez (ex Estudiantes de La Plata).

Además, Federico Higuain (ex Godoy Cruz de Mendoza), hermano de Gonzalo, ingresó en el segundo período, en reemplazo del escocés Lewis Morgan, y pudo compartir unos minutos del compromiso con el ex delantero de la Selección.

En el conjunto californiano marcó dos tantos el mexicano Javier Chicharito Hernández (ex Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen y Sevilla), mientras que Robbie Robinson selló el 3 a 2 definitivo para la visita.

Otros marcadores de la primera fecha fueron los siguientes:

Montreal Impact 4-2 Toronto

Orlando City 0-0 Atlanta United

New York Red Bull 1 –2 Kansas City

Dallas 0-0 Colorado Rapids

DC United 2-1 New York City (gol de Valentín Castellanos)

Nashville SC 2-2 Cincinnati (un gol de Luciano Acosta)

Chicago Fire 2-2 New England Revolution (un gol de Gustavo Bou)

Los Angeles 2-0 Austin

Houston Dynamo 2-1 San José Earthquakes (un gol de Maximiliano Urruti)

Seattle Sounders 4-0 Minnesota United

Columbus Crew 0-0 Philadelphia Union

SEGUIR LEYENDO