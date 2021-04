Cómo beneficiará a “Checo” Pérez iniciar en la segunda posición del GP Emilia Romagna en Imola

Sergio Pérez , piloto de Red Bull (Foto: Twitter@redbullracing)

El sábado los Red Bull realmente sacaron alas y pelearon contra Lewis Hamilton por la pole, tanto que el británico se sorprendió con la pole, “no esperaba estar por delante de los dos Red Bull”. Bueno, a Lewis le gusta jugar al héroe. En realidad, tiene la habilidad y el auto para vencer hasta a tres Red Bull.

Era muy importante que Checo Pérez mostrara velocidad los sábados y más en un circuito como el Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Lo hizo y saldrá desde la segunda posición el Gran Premio de la Emilia Romagna.

¿Pero si Checo Pérez pasó de último a quinto en Sakhir, por qué es tan importante la clasificación o calificación? Sí, eso pasó en Baréin, pero ese circuito está pensado para rebasar: es anchó, los sectores dos y tres son propicios para que los autos se sigan y puedan atacarse unos a otros. Pero la traza de Imola fue echa cuando los paradigmas del automovilismo eran otros.

Este circuito es de la vieja escuela: es más delgado; no hay muchas zonas de escape pavimentadas así que los autos pierden mucho tiempo en las trampas de arena o de plano quedan atascados; tiene menos curvas propicias para el rebase y, además, hay más que en Sakhir (19 curvas vs 15)

Checo en prácticas con Red Bull (Foto: Instagram/redbullracing)

Debido a lo sinuoso que es el Enzo y Dino Ferrari, que los autos se sigan es mucho más difícil –los autos pierden mucha carga aerodinámica al seguir la estela de aire sucio del auto que los antecede. En síntesis: pasar es lejos más complicado que en Sakhir, donde Checo sacó el máximo provecho de su auto, tuvo la habilidad y, como ya explicamos, el circuito fue un aliado.

Entonces, calificar mal en Imola penaliza más. Checo ya hizo ‘media carrera’ el sábado, al lograr la primera fila de salida. Por supuesto, tiene que arrancar bien e intentar ir por Hamilton desde el arranque, como él mismo señaló: “La salida es importante. Vamos a poner presión a Hamilton, eso puede cambiar las estrategias”.

Hace tiempo que Red Bull no era el equipo que llevaba la ‘sartén por el mango’. Valtteri Bottas arrancará desde la lejana 8va posición y no parece ser un adversario directo –el menos en el primer stint. Así que Checo y compañía pueden armar una doble estrategia de ataque al Mercedes de Lewis Hamilton amenazado por dos frentes: con la goma rápida de Checo y la media de Verstappen; si Pérez lo pasa desde el arranque, Checo hará de liebre e intentará escapar para luego ir por neumático duro, y hacer de tapón de Hamilton mientras Max escapa. Esa es una posibilidad. La otra es, claramente: que Checo vaya por la victoria. Mucho se juega en la arrancada y el primer stint. (Aunque usted crea que no está pasando nada porque no hay rebases, en realidad están pasando muchas cosas vuelta a vuelta).

Sergio "Checo" Pérez en acción durante el Gran Premio de Baréin. Sakhir, Baréin. 28 de marzo de 2021 (Foto: Hamad I Mohammed/ Reuters)

Es vital que Checo sea rápido en su primer stint, que se espera sea más corto que el de Hamilton y Verstappen. Veloz para ir a pits y regresar a pista en una posición favorable, sin mucho tráfico, para no perder mucho tiempo. En cuanto a las llantas, Checo ha demostrado ser un experto en la gestión de neumático, así que no debería sorprendernos que alargue la vida de su set de rojos –algo que seguro en Mercedes ya tienen contemplado.

Como vemos, es una carrera interesante aderezada por la amenaza de lluvia. Ahora, si Checo tiene que rebasar en la complicada y sinuosa pista italiana, recordemos que fue uno de los pocos que lo hizo el año pasado, cuando, después de un periodo de Safety Car, Checo pasó a Albon para terminar sexto, luego de arrancar 11ro – fue el único rebase que logró en pista, a otros dos los pasó con estrategia y otros dos rivales se retiraron.

Otro de los poquísimos adelantamientos que se dieron en la carrera del 2020 fue el de Verstappen sobre Bottas. De nuevo, podría pensarse que es otro contra ejemplo a la tesis del texto. Pero de nuevo apelamos al contexto del adelantamiento: Bottas se salió en la segunda curva de Rivazza y Verstappen aprovechó el error. De hecho, Lewis Hamilton, quien arrancó segundo, ganó el año pasado porque alargó su stint y luego la suerte le jugó a favor con un safety car –es innegable que ese momento fue clave en la carrera.

Pero vayamos más atrás en el tiempo…

El piloto mexicano Sergio Perez de Red Bull. (Foto: EFE)

Rebasar en Imola, incluso con un gran auto es complicado hasta para los mejores

En 2006 Fernando Alonso arrancó quinto. No suena a mala posición de arranque. El asturiano se deshizo de Rubens Barrichello en las primeras curvas de la carrera –impulsado por el mal pique del brasileño; luego Renault apeló a la estrategia y pasaron a Felipe Massa; fueron ayudados por el pésimo pit stop de Jenson Button y Honda; finalmente quedaron mano a mano contra el Ferrari de Michael Schumacher en el segundo stint de carrera.

Alonso con el RS26 era hasta segundo y medio más rápido que el 248F1 de Schumi. Evidentemente Alonso llegó a la cola del Ferrari… y hasta ahí llegó. Michael, que para entonces ya era un siete veces campeón del mundo no puso una rueda mal –como Bottas el año pasado o Albon- así que Fernando tuvo que contentarse con terminar segundo; detrás de su máximo rival por el campeonato.

Justo un año antes pasó lo mismo, pero con las posiciones invertidas: en 2005 Ferrari fue una piltrafa, pero uno de los lugares en los que lucieron fue en San Marino. Schumi increíblemente arrancó 13ro y terminó segundo detrás de Alonso. ¿Cómo pasó Schumacher a tantos? Pues gracias a errores ajenos, pilotos que no terminaron (como Giancarlo Fischella) y estrategia… y también porque lo hizo Michael Schumacher, quien pasó a Jenson Button en la Variante Alta por la segunda posición.

Nota 1: Pirelli espera estrategias de una sola detención en pits.

Nota 2: Esto mismo aplica en mayor menor medida para circuitos como el de Mónaco, España, Hungría, etc. Es por eso que en F1 es tan importante calificar bien; a veces es media carrera.

SEGUIR LEYENDO: