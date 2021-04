“Chicharito” Hernández se defiende de las mordaces críticas: “No soy un robot, no soy perfecto”

Javier Hernández está por iniciar una nueva temporada con LA Galaxy, este domingo, cuando se enfrenten a Inter Miami CF. Chicharito atraviesa un momento de resurgimiento en todos los aspectos de su vida, tanto profesional como personal. El delantero mexicano ha externado en diversas ocasiones que quedó en deuda el torneo pasado con los angelinos, por lo que espera poder retribuir en la cancha la confianza recibida por la institución. Al mismo tiempo, reconoce que tocó fondo a nivel personal y siendo una figura pública, desea normalizar el tema de la salud emocional.

“No soy un robot, no soy perfecto”, sentenció Javier Hernández en videoconferencia de Major League Soccer, este miércoles. “Es un tema difícil de hablar, espero que se normalice, independientemente de quién eres o cuánto dinero tienes, no importa, todos somos humanos. Nuestro trabajo como atletas, cierto, tiene mucha responsabilidad y terminas siendo muy público, tus palabras tienen impacto, pero no se debería de pedir la perfección de nadie, eso no existe”.

A lo largo de su carrera, el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana ha sido una figura que polariza la opinión pública. Chicharito trae el futbol en la sangre, desde su finado abuelo, Tomás Balcazar, y su padre, Javier Hernández, quienes también fueron futbolistas; la expectativa alrededor de lo que Chicharito debe lograr es grande desde pequeño.

“(La vulnerabilidad) es un tema que estoy intentando mostrar más, espero que algún día podamos normalizar que somos humanos, no significa que estar en esta posición me hace tener más valor que cualquier otra persona trabajando aquí en el estadio o donde sea. Quiero seguir mejorando, haciendo lo que me apasiona, debemos exigirnos el uno al otro, pero no esperar perfección”, dijo.

LA Galaxy venció 1-0 a New England Revolution (Foto: Twitter@LAGalaxy)

Después de una exitosa carrera de 10 años en Europa, donde visitó las playeras del Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla, Chicharito se unió a las filas de LA Galaxy en 2020. Su primera temporada en la liga estadounidense no fue la esperada; dos lesiones lo mantuvieron al margen de las canchas por varios meses y solamente pudo marcar dos goles.

“Estamos muy motivados por el inicio de la temporada, felices por el progreso que hemos hecho, toda la institución quiere dar un paso hacia adelante. No sé cómo medir lo emocionado que estoy, lo pueden ver en mis redes sociales y ojalá pueda ser mi mejor versión esta campaña”, señaló el atacante de 32 años.

Una de las grandes preguntas en los últimos meses ha sido la ausencia de Javier Hernández con la Selección Mexicana. El técnico Gerardo Martino, ha optado por no llamar a Hernández. Su última convocatoria con el Tri fue en septiembre de 2019. También con Selección Mexicana, Chicharito desea poder resurgir.

“Yo no le he cerrado ninguna puerta a la selección, sino ya me hubiera retirado. No ha cambiado nada, tampoco ha cambiado nada porque no he jugado ningún partido. El que tiene que abrirse las puertas con selección soy yo mostrando un buen nivel”, aseveró. “Eso se va a dar cuando haga las cosas bien con mi club, por eso, todo mi enfoque, todo mi deseo y buena vibra ahorita van al LA Galaxy para que salgan bien las cosas aquí”.

Chicharito se encuentra en la mejor forma física de su carrera y es un líder dentro del vestuario de LA Galaxy. Ha trabajado arduamente tanto en lo físico, mental y espiritual para mostrar su mejor versión como persona y futbolista. Por lo que este 2021, podría significar el resurgir de Javier Hernández en todos los aspectos.

“Eso nos hace increíbles como humanos, no somos perfectos y cada día tenemos la oportunidad de mejorar, aprender; cada día encaramos situaciones difíciles y tenemos la oportunidad de salir adelante”.

