Ruggeri volvió a indignarse por la vacunación VIP: “No hay que gastar una vacuna donde no se debe”

El descargo de Ruggeri sobre las vacunas

No es la primera vez que Oscar Ruggeri acapara la atención pública con un editorial dedicado a la actualidad nacional. En más de una ocasión, el Cabezón manifestó su indignación hacia el sector político por la ausencia de vacunas con la efusividad que lo caracteriza.

En las últimas horas, el ex defensor volvió a enmudecer el estudio de televisión para dejar en claro su postura. Todo comenzó cuando el Pollo Vignolo y el ex capitán de la Selección comenzaron a diagramar una gira por Europa para ir a visitar a las figuras actuales que se destacan en el Viejo Continente. Madrid, Barcelona, París, Inglaterra y Milán formaban parte de los destinos elegidos por la dupla mediática.

Sin embargo, el contexto actual golpeado por la pandemia complica el proyecto improvisado que idearon en la pantalla de ESPN. “Ya que estamos, podemos hablar con Putin para que nos mande más vacunas. Ahora que están vacunando a todos los mayores, le podemos pedir que nos traigan para todos. Igual, hoy se suspendió la vacunación en La Plata por un partido de fútbol ¡Por Dios! Es de locos… Tendrían que haber suspendido el partido, no la vacunación. La gente grande se está muriendo. Después me salen a matar todos los del ambiente del fútbol, pero la vida está primero. Deberían haber pasado el partido para otra fecha. Incluso me dijeron que si se da el Superclásico en la Copa Argentina se va a jugar en junio, y la verdad es que no sabemos cómo vamos a estar en esa fecha. Capaz pasa un año para que se vuelva a jugar”, deslizó el ex central de San Lorenzo, Lanús, Real Madrid y América de México.

“También se deberían haber suspendido los partidos que tuvieron a los equipos afectados y tuvieron que jugar con chicos. Si un club tiene 15 tipos enfermos… es sentido común. Y están sacando ventaja con eso”, continuó Ruggeri, sin olvidar lo que representaría un encuentro con el mandatario ruso: “Si estamos con Putin, le pedimos que no nos mande 500.000, le pedimos 5 palos de vacunas para los docentes, los policías y para todos. Tenemos que tener a todos los jubilados, docentes, médicos, enfermeras y personal de limpieza de los hospitales vacunados. Debería ser más sencillo”.

Además, antes de cerrar su monólogo, el ex futbolista que se transformó en un llamativo personaje mediático le dedicó unas palabras a Alberto Fernández: “Cuando pase todo esto, si el Presidente hace todo bien, me pongo de pie y lo aplaudo para que siga; pero si hace todo mal, tendrá que irse. No se dan una idea de la felicidad que significa para nuestros abuelos la vacuna. No tiene que quedar un viejo sin vacunarse. Vergüenza tienen que dar los pibes de 20 años que están vacunados. Es de locos. Tal vez por esa vacuna que se puso un chico de 18 o 20 años se hubiera salvado la vida de un jubilado. Las señales tienen que venir de arriba. Nosotros vamos a apoyar, pero tiren señales, muevan el culo que cobran por eso”.

SEGUIR LEYENDO