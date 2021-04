Gerardo Arteaga señaló las carencias que les impiden a los futbolistas mexicanos llegar a ligas europeas

El canterano Guerrero ahora juega en el Genk de Bélgica (Foto: Cortesía/ Club Santos)

El defensor mexicano del Genk de Bélgica, Gerardo Arteaga, aseguró a ESPN Digital que, en general, al futbolista mexicano le falta profesionalismo para dar el salto a Europa. Incluso, admitió que le tocó ver en su etapa en la Liga MX compañeros que se quejaban al llegar cada mañana a los entrenamientos.

“Yo creo que, aparte del talento y del trabajo, (el futbolista mexicano) debe tener sobre todo profesionalismo, dedicación. Creo que eso es muy importante, porque acá todos los jugadores son muy profesionales, muy dedicados , lo cual hacen muy diferente a lo que yo veía en México.

“Te lo digo porque yo veía a mis compañeros de México, la forma en que entrenan, la forma en que se quejan por todo, cómo trabajan, lo que hacen fuera del campo, desde tus comidas, desde tu descanso, desde todo eso. Acá, en Europa, yo no he visto a ningún jugador quejándose por algo, quejándose de algún entrenamiento, quejándose de que están cansados; acá nada, acá todos trabajan y desde que empieza el entrenamiento, tú ves a todos concentrados, todos metidos, muy profesionales todos. En el comedor, sus comidas, sus dietas, sus horas de descanso; todo acá es muy diferente y creo que es eso lo que le falta al jugador mexicano, la verdad, porque sin eso, sin el profesionalismo y sin esa dedicación para hacer las cosas, yo creo que te va a costar acá en Europa, creo que no te va a dar para llegar acá”, comentó Arteaga en entrevista para ESPN Digital.

“Acá, a uno no le pueden estar diciendo las cosas para hacerlas, uno mismo sabe qué tiene qué hacer, cómo tienes que hacerlo. Aparte, si es a lo que te dedicas, si es tu sueño, tú sabes que lo tienes que hacer con profesionalismo y con dedicación… yo no entiendo porqué hay jugadores que se quejan al ir a entrenar; llegan a entrenar y ya se están quejando por cualquier cosa, cuando es a lo único que nos dedicamos. Nos pagan por lo que hacemos, es lo que nos gusta, es nuestro sueño desde niños. En México veo que hay mucha falta de profesionalismo y por eso están las indisciplinas; es lo que te impide dar ese salto a Europa también, yo creo”.

El lateral izquierdo llegó a Santos Laguna en 2013 (Foto: Gabriela Pérez/ Cuartoscuro)

Gerardo Arteaga, tras un período de adaptación con el cuadro europeo, finalmente se ha afianzado en el once titular y ahora está en búsqueda del título de la Final de la Copa de Bélgica, pero desde su experiencia en el balompié del Viejo Continente dejó en claro qué es lo que falta para que el futbolista nacional crezca y emigre al otro lado del Atlántico, avalando lo que en su momento mencionó a este portal Hans Westerhoff.

“Pues, la verdad yo nunca me meto en eso, no me gusta opinar sobre las indisciplinas de otros jugadores. Creo que eso ya son temas personales de ellos, ellos sabrán qué hacen, pero creo que eso también cuenta mucho en Europa. Acá los clubes se fijan mucho en tus indisciplinas, en qué haces cuando estás en tu casa, en todo eso, y de verdad cuenta bastante.

“Al llegar acá, yo pensé que todo iba a ser igual al futbol mexicano, yo creía que iba a estar fácil llegar y adaptarse, llegar y jugar, pero no; me costó. Vi que el nivel era muy diferente, los entrenamientos, la convivencia dentro del grupo, dentro del vestidor, fuera del campo. todo es muy diferente a lo que viví en México.

“Creo que uno a veces viene para acá muy confiado de que va a hacer las cosas igual que en México y no es así. Acá, la verdad que la disciplina importa mucho, el trabajo importa mucho. Acá en Europa no sólo con talento juegas; el trabajo es al doble, te exigen al doble. Tienes que exigirte también tú mismo si quieres jugar y ganar un lugar. Trabajando consigues las cosas, pero no todo es talento para estar en Europa”, comentó Arteaga para ESPN Digital.

Santos Laguna hizo oficial la salida del mexicano Gerardo Arteaga 26-7-2020 (Foto: Cortesía/ Club Santos)

Por otro lado, Gerardo Arteaga señaló que está ansioso por disputar la Final de la Copa de Bélgica, su primera Copa oficial fuera de la Liga MX: “Tengo muchas ganas de jugar, estoy muy ansioso de que llegue ese día y tengo toda la ilusión de quedar campeón, porque sería un logro, un título muy importante para mi en mi carrera; sería algo muy grande, muy bonito”.

Arteaga se ha ganado el respeto en el club

El mexicano ha dejado buenas sensaciones en general alrededor del club e inclusive el responsable de prensa y media manager, Peter Morren, afirmó a ESPN Digital que “es un chico serio, muy responsable en el trabajo, pese a su edad (22 años)”, inclusive el director deportivo, Dimitri de Condé, indicó: “Gerardo ha jugado ya 17 partidos, 13 como titular. Pronto se incorporó al equipo, hubo un período en el que no jugó; allí se le dio tiempo para adaptarse y nuestros tres colombianos también lo cuidaron muy bien”.

“El futbol aquí es mucho más rápido, también hay más ‘poder’ involucrado, mucho poder de duelo. Él recogió eso y siguió trabajando duro. Ahora está cosechando los beneficios de esto. Jugó los 90 minutos completos en los últimos seis partidos y hay un buen ‘click’ con los otros jugadores. Gerardo es un gran jugador y un buen tipo. Es sonriente y enérgico. Es técnicamente fuerte, rápido; tiene volumen y es un lateral muy moderno con un potencial enorme. Marcó su primer gol para nuestro club y ya dio cuatro asistencias en los últimos partidos”.

En respuesta a todo lo que se dice de él, manifestó Arteaga: “Te digo, yo traté de adaptarme lo más rápido posible, porque sabía que si no, no iba a jugar. Me lo llevé con seriedad, con trabajo, porque al final de cuentas sabía lo que quería al venir acá... Estoy lejos de mi casa, de mi familia, como para venir a hacerme tonto, como para venir y no hacer las cosas bien”.

Conjunto europeo en el que se desempeña Gerardo Arteaga (Foto: Tomada de la página oficial del Genk.)

Genk no lo bloqueará para Juegos Olímpicos

Ante la posibilidad de que Gerardo Arteaga sea convocado para la Selección Mexicana que participaró en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, el director deportivo del KRC Genk, Dimitri de Condé, aseguró que aún no han recibido una solicitud por parte de la Federación Mexicana de Futbol, aunque dijo estar seguro que lo llamarán y ellos no lo detendrán.

“Sabemos que México está clasificado y que Gerardo forma parte de los planes del técnico. Le felicitamos y como club, también estamos orgullosos de que Gerardo pueda representar a su país. Ya es internacional A, pero sin duda será de gran valor para la U23 en Tokio”.

