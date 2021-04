FC Juárez podría pagar la multa del descenso por haber cometido estos errores

Encuentro entre Chivas de Guadalajara vs Juárez FC-Liga MX(Foto: Cortesía/ FC Juárez)

FC Juárez comenzó su paso por la Primera División en el antepenúltimo sitio de la tabla porcentual. Desde el Apertura 2019 el equipo ahora comandado por Guillermo Cantú en la presidencia, ha luchado por salir del tema del descenso.

Sin embargo, tras la implementación de la multa económica a los últimos lugares involucrados en el cociente los fronterizos han cometido algunos “pecados” que no les han ayudado a escalar posiciones en la tabla porcentual.

CAMBIOS EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA

Tres han sido los técnicos que han buscado sacar a FC Juárez del tema porcentual. El primero de ellos Gabriel Caballero, quien tuvo un paso irregular en sus dos primeros torneos al frente del equipo fronterizo, y el tercero fue determinante para que Guillermo Cantú le diera las gracias al técnico naturalizado mexicano.

Posteriormente llegó al puesto Luis Fernando Tena. En entrevista para ESPN, Cantú aceptó que el plan con el ‘Flaco’ Tena no salió de la forma en la que la directiva lo esperaba. El técnico mexicano llegó en este Guard1anes 2020 como refuerzo en la dirección técnica, sin embargo sólo consiguió nueve puntos en once encuentros.

FC. Juárez nombra a Alfonso Sosa como su nuevo entrenador (Foto: Hugo Ortuño/EFE/Archivo)

Ahora Alfonso Sosa busca ser la salvación del equipo fronterizo. En su primer encuentro bajo el mando de Sosa, FC Juárez perdió por la mínima diferencia ante Necaxa.

“La salida del ‘Flaco’ me ha dolido mucho no solamente porque lo conozco desde hace tiempo sino porque la verdad no se han dado las cosas como nosotros lo pensamos. Con Poncho lo que tratamos de hacer es que pueda otra vez ir a las bases, ordenar al equipo, darle la confianza que necesite e ir avanzando poco a poco” comentó Cantú.

ELECCIÓN DE LOS REFUERZOS

Aunque elementos como Darío Lezcano y Diego Rolán que llegaron para reforzar al equipo fronterizo, en su momento funcionaron, algunos otros como Marco Fabián, Andrés Iniestra, Pol García, Jefferson Intriago han quedado a deber. Guillermo Cantú acepta que este tema es uno de los que más ha perjudicado al equipo fronterizo en los resultados deportivos que han obtenido.

“Obviamente sí creo que hay diferencias importantes entre los equipos y cada vez se notan más entre los equipos más poderosos económicamente. Donde te equivocas en reforzar alguna línea te cuesta y en ese sentido nos ha costado a nosotros”.

Darío Lezcano en partid frente a Xolos de Tijuana (Foto: Cortesía/ FC Juárez)

DEJAR ESCAPAR PUNTOS EN LOS ÚLTIMOS MINUTOS

Uno de los mayores pecados de FC Juárez en los últimos dos torneos, es el permitir empates de último minuto, los cuales le han arrebatado puntos de suma importancia para el tema porcentual, el cual buscan remediar con la llegada de Alfonso Sosa al cuerpo técnico fronterizo.

“Con la llegada de Poncho tenemos que tratar de fortalecer la parte baja, estar bien parado y por supuesto recuperar parte de lo que hemos dejado, porque hemos dejado muchos puntos en el camino que nos ha llevado al fondo de la tabla” comentó Memo Cantú.

En el Guard1anes 2020, FC Juárez dominó el encuentro en contra de Santos Laguna y faltando ocho minutos para finalizar, el equipo de La Comarca empató el marcador. Otro ejemplo fue en la Jornada 17 del mismo torneo cuando enfrentaron a América. Bravos tuvo en sus manos la clasificación al repechaje desde el minuto ocho. Sin embargo a cinco minutos de concluir el partido, Henry Martín anotó el gol del empate que dejó a Juárez sin posibilidades de repesca.

En este Guard1anes 2021 ocurrió la misma situación ante Pachuca, en el inicio del torneo. FC Juárez mantuvo la ventaja por 50 minutos y en la parte complementaria, Mauro Quiroga marcó la anotación del empate.

Juárez FC vs Xolos de Tijuana-Liga MX 01-17-2021(Foto: Cortesía/ Club Tijuana)

EXCESO DE ‘LEZCANO-DEPENDENCIA’

El fichaje del delantero paraguayo Darío Lezcano a las filas de FC Juárez ha sido benéfico a la ofensiva fronteriza. Sin embargo el delantero es el único que sobresale en la anotación de goles marcados a favor de FC Juárez. Aunque Lezcano es uno de los mejores hombres que tiene el conjunto de Ciudad Juárez, en algunas ocasiones se ha dejado toda la responsabilidad en la ofensiva de los Bravos y le falta estar mejor acompañado.

