México en los Olímpicos de Tokio: qué delanteros podrían llegar como refuerzos

Jugadores de México celebran uno de los cuatro goles con los que ganaron a República Dominicana en torneo preolímpico Concacaf. Estadio Jalisco, Guadalajara, México. 18 de marzo de 2021. (Foto:Henry Romero/REUTERS)

Con el boleto asegurado para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, la Selección Mexicana buscará emular lo realizado en Londres 2012 y Jaime Lozano, entrenador de la escuadra olímpica, podrá reforzar su plantilla con tres jugadores mayores de 24 años para aumentar las posibilidades de ganar la medalla de oro.

Lozano analizará junto con su equipo de trabajo cuales son las zonas que debe reforzar con elementos de experiencia, aunque aficionados en redes sociales le han pedido a ‘Jimmy’ que uno de los tres refuerzos debe ser un delantero.

Por este motivo, ESPN Digital te presenta algunos delanteros mexicanos que podrían ser considerados para Tokyo 2020.

Hirving Lozano conduce el balón durante el partido amistoso (Foto: Leonhard Foeger /REUTERS)

Hirving Lozano

Con 13 goles en 33 partidos en lo que va de la temporada 2020-21, El ‘Chucky’ es uno de los mejores atacantes mexicanos en la actualidad y aunque no es un centro delantero natural, el exjugador de Pachuca podría ser un gran refuerzo para el equipo de ‘Jimmy’ Lozano. Es importante recordar que Lozano participó en los Juegos Olímpicos de Rio 2016 y debido a la mala actuación del Tri en ese certamen, Hirving podría tener el deseo de volver a participar en una justa olímpica y buscar la medalla.





Javier Hernández podría regresar con la selección (Foto: Damir Sagolj/REUTERS)

Javier Hernández

El máximo anotador de la Selección Mexicana viene de la peor temporada de su carrera tras el mal rendimiento que demostró en su primera campaña con el LA Galaxy de la MLS. Hernández, quien estuvo 10 años en el balompié de Europa, sufrió problemas físicos en su temporada de presentación en Estados Unidos que no le permitieron rendir, aunados a una importante baja en su nivel de juego. Sin embargo, de cara la campaña 2021 de la MLS, Chicharito ha compartido en redes sociales el intenso trabajo físico que ha realizado por lo que los aficionados del Galaxy están ilusionados de tener la mejor versión de Javier, quien podría llegar al Tri Olímpico si recupera su olfato goleador.

Carlos Vela con la selección mexicana (Foto: Eduardo Verdugo/AP)

Carlos Vela

El ‘Bombardero’ fue tendencia en redes sociales debido a los cientos de usuarios que pidieron a Vela como refuerzo de la escuadra azteca que participara en Tokyo 2020. Con 62 goles en 80 partidos, ‘Carlitos’ es el jugador más peligroso del LAFC y sus brillantes actuaciones en la MLS han provocado que los hinchas azteca sueñen con verlo en los Juegos Olímpicos, pero Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana Mayor, reveló de cara al partido contra Costa Rica por la Fecha FIFA que ve poco probable que Vela sea considerado para la justa asiática.

“Sería ilógico recurrir a un futbolista que no tiene disposición total para vestir la playera de la Selección, en la totalidad de la palabra. Lo de Carlos lo he dicho desde mucho tiempo atrás, cuando uno está a disposición de sus selecciones, es en todas, no puede estar en una sí y en otra no”, expresó el ‘Tata’.

En caso de estar preparado, Alan Pulido podría ser refuerzo de la selección (Foto: EFE)

Alan Pulido

Pulido decidió abandonar el Rebaño Sagrado a principios de 2020 para emigrar al Sporting Kansas City de Estados Unidos. En su primera campaña en la MLS, Alan anotó 7 goles en 14 partidos en una campaña que estuvo marcada por la pandemia del COVID-19 y en la cual el ariete azteca luchó contra problemas físicos que le provocaron perderse siete partidos, incluyendo los dos encuentros de Playoffs. Pulido es un jugador de experiencia aunque no ha marcado una diferencia importante con el Tri Mayor por lo que Lozano podría optar por darle la confianza a José Juan Macías.

Henry Martin festeja el primer gol de México ante Guatemala junto a Carlos Salcedo (Foto: Twitter @miseleccionmx)

Henry Martin

El originario de Mérida, Yucatán, se ha ganado un lugar en las convocatorias de Gerardo Martino debido a sus buenas actuaciones con las Águilas del América. En el Guard1anes 2021, Martín es uno de los principales goleadores de la competencia con seis dianas y si mantiene su olfato goleador podría ser una opción muy interesante para ‘Jmmy’.

Raúl Jiménez con la Selección Mexicana (Foto: Twitter/ @miseleccionmx)

Caso especial: Raúl Jiménez

El delantero de los Wolves sería probablemente la opción principal de Jaime Lozano si el “Lobo Mexicano” estuviera en óptimas condiciones físicas, sin embargo, el exjugador del América se encuentra actualmente recuperándose de una fractura del cráneo que sufrió en noviembre de 2020 en un partido contra Arsenal por la Premier League.

Jiménez, de 29 años, era hasta antes de su lesión el mejor delantero azteca, pero tras cuatro meses fuera de las canchas y sin todavía una fecha definida para su regreso, luce muy complicado que Lozano pueda tomar en cuenta a Raúl para los Juegos Olímpicos.

SEGUIR LEYENDO