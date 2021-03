“Justo en la línea”: el meme con el que un futbolista del Manchester United provocó a Cristiano Ronaldo tras la polémica en Portugal-Serbia

Las Eliminatorias Europeas arrancaron con muchas polémicas. Pero durante la segunda jornada, el empate 2-2 entre Portugal y Serbia fue el partido que se llevó los focos a causa de la última jugada del partido. Los lusos habían arrancado ganando con dos tantos de Diogo Jota pero los balcánicos llegaron a la igualdad con goles de Aleksandar Mitrovic y Filip Kostic.

Parecía que era un punto para cada país pero Cristiano Ronaldo apareció sobre el minuto 94 para definir mano a mano contra Marko Dmitrovic. Una vez vencido el arquero serbio, la pelota fue rodando lentamente hacia el arco hasta que llegó el delantero del Fulham para despejar la pelota cuando ya había cruzado la línea. Automáticamente CR7 le reclamó al juez de línea, quien decidió no otorgar el gol para Portugal.

Con objetivo de burlarse tras la polémica decisión, el serbio Nemanja Matic –que no fue parte de la convocatoria de su selección–, imprimió y pegó un meme en el vestuario del Manchester United, club al que pertenece. Luego publicó la imagen en sus redes sociales donde etiquetó a Bruno Fernandes, compañero portugués del equipo, y al extremo de la Juventus. En la imagen se ve la línea del arco movida para que parezca que Mitrovic saca la pelota de manera legal con la frase: “Justo en la línea. ¿Es legal ahora?”.

El cubículo de Bruno Fernandes y la broma de Matic: “Justo en la línea. ¿Es legal ahora?” (Foto: @NemanjaMatic)

“El árbitro ha hecho público ahora lo que me dijo después del partido, que estaba avergonzado por un terrible error”, declaró Fernando Santos, director técnico de Portugal, en la previa de la tercera fecha donde este martes enfrentarán a Luxemburgo con el objetivo de ganar el grupo A y clasificar a la Copa del Mundo de Qatar 2022 de manera directa.

Por otro lado, Danny Makkieve, árbitro internacional curazoleño, reveló cómo viven los días posteriores a haber cometido el error que le dio la vuelta al mundo en las redes sociales: “Como equipo arbitral, siempre trabajamos mucho para tomar las decisiones correctas y cuando aparecemos en las portadas de esta manera, no nos satisface en absoluto”. Vale recordar que no tenían la tecnología en la línea del arco ni el VAR para apoyarse a la hora de no cobrar el gol de Cristiano Ronaldo.

Además, el juez apuntó por el comportamiento de CR7 en la acción. “Su reacción no es aceptable para ser capitán de una selección. No podés tirar el brazalete de capitán al piso e irte al vestuario cuando el partido todavía está en marcha. Debería dar el ejemplo para todos los que están mirando”, declaró Makkieve luego del polémico empate en Serbia.

