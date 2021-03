Histórico cambio en la NFL: aprobaron calendario de 17 juegos

(Foto: EFE/Archivo)

Los dueños de la NFL aprobaron este martes la decisión de ampliar la temporada regular a 17 partidos por campaña, indicó la liga en un comunicado de prensa.

Contando la semana de descanso, la temporada regular ahora tendrá una duración de 18 semanas.

Los propietarios de la NFL se habían reservado el derecho de prolongar la temporada regular de sus 16 partidos normales desde que se aprobara el último contrato colectivo de trabajo en febrero del 2020, pero la campaña pasada se jugó todavía bajo el formato previo. Con la expansión de la temporada regular, la pretemporada disminuye, también, de cuatro a tres encuentros.

La liga había estado coqueteando con la expansión de la temporada desde hace algún tiempo, pero el sindicato de jugadores se había negado a ceder.

(Foto: Kirby Lee-USA TODAY Sports/File Photo)

La decisión de este martes se alcanzó en una reunión virtual con los propietarios de la liga.

Parte del motivo para ampliar la temporada regular a 17 encuentros, de acuerdo a la propia NFL, es llevar el juego a una mayor internacionalización. La liga prevé que, a partir del 2022, cada equipo de la NFL juegue un partido internacional al menos cada ocho años.

Es decir, por temporada se programarán hasta cuatro partido fuera de Estados Unidos, lo cual incluye Canadá, Europa, México, Europa, América del Sur y Reino Unido.

“Se trata de un momento monumental en la historia de la NFL”, expresó el comisionado, Roger Goodell, en un comunicado.

(Foto: USA TODAY/Kirby Lee)

“El acuerdo laboral con los jugadores y los recién firmados contratos televisivos proveen la base para mejorar la calidad de la experiencia de la NFL para nuestros aficionados. Y uno de los beneficios de cada equipo disputando 17 partidos de temporada regular es la habilidad para nosotros de seguir creciendo el juego alrededor del mundo”, añadió.

Los partidos agregados a la fórmula previa para crear el calendario de 17 partidos incluyen ahora una rotación de un partido inter-conferencia cada año.

Los duelos se disputarán entre equipos que se acomodaron en el mismo sitio dentro de su división, con las conferencias alternándose la localía para estos partidos, comenzando este año con la Conferencia Americana. Los cruces divisionales se establecen de la siguiente manera: AFC Este vs. NFC Este, AFC Norte vs. NFC Oeste, AFC Sur vs. NFC Sur, y AFC Oeste vs. NFC Norte.

