Dabove sacó a Ángel Romero en su mejor momento y ambos se cruzaron: qué pasó fuera de la cancha en el duelo de San Lorenzo por Copa Libertadores

El cruce entre Dabove y Ángel Romero

Cuando promediaba el encuentro entre San Lorenzo y Universidad de Chile por la revancha de la segunda fase de la Copa Libertadores, Diego Dabove y Ángel Romero tuvieron un cruce fuera de la cancha que volvió a alimentar el cortocircuito interno en el plantel del Ciclón.

El cambio del entrenador sorprendió porque el paraguayo atravesaba su mejor momento y se erigía como la gran figura. Incluso, minutos antes había anotado el segundo tanto que le dio una gran tranquilidad al equipo de Boedo, que se trajo de la ida un en Chile 1-1 muy valioso.

Tal como se pudo ver en la transmisión, en el momento que Ángel Romero abandonó el campo de juego lo hizo con una actitud que le molestó a Diego Dabove, que lo frenó de un brazo y le golpeó el pecho tratando de que cambiara su postura. Lejos de ello, el paraguayo amagó con sentarse, retrocedió y permaneció durante unos segundos cara a cara con el DT, recriminándole por el cambio.

Otro punto que llamó la atención y que también está vinculado a los hermanos Romero y su relación con el entrenador, es que en el partido hubo cinco cambios disponibles, pero en ninguno de esos Dabove hizo entrar en la cancha a Óscar Romero.

Cuando el actual DT del Ciclón llegó a la entidad tuvo varias charlas con lo hermanos paraguayos. Buscó generar una igualdad en el plantel ante algunas licencias o permisos especiales que tuvieron los futbolistas guaraníes, sin contar sus altos contratos. También por cuestiones delicadas como fue la fractura que Ángel le ocasionó al juvenil Andrés Herrera en una práctica.

Desde el primer minuto que Dabove estuvo en el club no fue la mejor su relación con los Romero. De hecho ambos no arrancaron siendo titulares en el ciclo del ex entrenador de Argentinos y recién salieron juntos a un campo de juego desde el primer minuto en el cotejo de la Copa Argentina donde fue victoria ante Liniers.

También es cierto que cada vez que los Romero ingresaron demostraron su jerarquía, incluso cuando no jugaron los 90 minutos y reemplazaron a algún compañero. Esto también expuso a Dabove ya que los hinchas empezaron a presionar que ambos puedan mantener la titularidad en el primer equipo, más cuando el funcionamiento del equipo no es el óptimo. Más allá de la alegría en la Libertadores, cabe recordar que San Lorenzo marcha décimo en la Copa de la Liga Profesional con apenas cinco puntos en misma cantidad de partidos.

El de hoy fue un partido clave. Definitorio, por lo deportivo y económico. Se sabe lo que genera jugar la Copa Libertadores de América donde en la próxima instancia se medirá con el Santos, el subcampeón del torneo y que dirige Ariel Holan. Si bien aún le resta una fase para acceder a los grupos del torneo, ya en la instancia final, mantenerse es vital y esta noche Dabove metió como titular a uno de los hermanos.

Es una situación particular la que vive San Lorenzo. La victoria por 2 a 0 contra la Universidad de Chile no tiene un completo marco de festejo. Lo vivido en el reemplazo de Ángel Romero puede representar un nuevo conflicto interno con los hermanos paraguayos, que desde que arrancó la era de Dabove en la entidad azulgrana tiene un marco de tensión.

