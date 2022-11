Cómo la tecnología afectó la competencia en el golf: ¿Tiger tuvo ventajas en parte de su carrera?

Tiger Woods golpeando desde el tee

Los cambios tecnológicos empezaron a llegar al golf allá por la década del 80. El primer modelo de Driver metálico presentado por una nueva marca llamada Taylor Made dio el puntapié inicial y a partir de allí la velocidad de los avances fue aumentando. Para fines de esa década ya quedaban muy pocos jugadores con los viejos drivers de madera y casi todas las marcas producían cabezas metálicas.

Por aquellos años 80 también había aparecido algo novedoso en el tenis. Prince lanzaba al mercado la raqueta de aro más grande y el deporte blanco también cambió para siempre. El mismo concepto utilizó Eli Callaway cuando presentó el Big Bertha. Había que estar muy loco o tenerle mucha fe al producto para bautizar a un palo de golf con el nombre de un cañón del ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial, pero el Big Bertha también marcó un antes y un después en lo que a palos de golf se refiere, pero para mí el gran cambio llegó justo con el comienzo del nuevo siglo.

En 1996 Nike le firmó a Tiger Woods un contrato por 5 años y 40 millones de dólares el día después de ganar su último US Amateur. Ese lunes Tiger pasaba al profesionalismo y sin haber pegado un solo golpe en el tour ya era millonario. Nike no producía ni palos ni pelotas por esos días y sus jugadores solo usaban la indumentaria de la marca del Swoosh. Tiger siguió jugando con sus palos Titleist y al poco tiempo recibió la pelota Nike, que era fabricada por la gente de Bridgestone en Japón. Eran épocas en donde la pelota empezaba a dejar de tener la cáscara de Balata, un caucho muy blando que se rompía con bastante facilidad, para empezar a presentar una cobertura un poco más dura.

La gente de Bridgestone sabía que ese era el camino y empezó a desarrollar en sus plantas una pelota bajo las sugerencias de Tiger Woods. Al mismo tiempo en un pequeño pueblo de Rhode Island, donde Titleist tiene sus fábricas de pelotas, sus técnicos habían presentado ya el modelo llamado Professional y estaban también en la búsqueda de la cáscara perfecta para la pelota de dos piezas. Esta iba a reemplazar a la vieja pelota de centro líquido y tres piezas con la cobertura blanda. La idea era lograr una pelota que durara más, que fuera más estable en el viento, que fuera más lejos, todo ello sin perder el control que los profesionales necesitan alrededor del green.

En una época, la pelota que usaba Tiger era fabricada en Japón. ¿Tuvo ventajas extra?

A comienzos del año 2000 la gente de Bridgestone estaba convencida que habían dado con la fórmula adecuada y el ingeniero en jefe del proyecto viajó a USA con varias docenas para que Tiger las probara. El número 1 del mundo no quedó conforme con la pelota, hizo sus observaciones y el técnico viajó de regreso a Japón para continuar en la búsqueda de la pelota perfecta. La siguiente cita con Tiger fue en Hamburgo durante el mes de mayo de ese mismo año. Por aquellos días Tiger viajaba todas las temporadas a jugar un torneo perteneciente al European Tour y hasta allí voló el ingeniero de Bridgestone con pelotas para que Tiger probara. Luego de varias sesiones de práctica en un lugar apartado de los ojos del mundo Tiger dio su aprobación. La pelota iba más lejos, alrededor del green respondía a la perfección y lo más importante de todo, casi no se movía cuando se jugaba con vientos cruzados fuertes. En USA la gente de Titleist ya había dado también con la fórmula exacta y la hoy famosa e irremplazable Pro V1 estaba a punto de ver la luz, pero todavía faltaban unos meses para empezar a producirla a gran escala.

Llegó el mes de junio y los ojos del mundo se posaron sobre Pebble Beach para la edición 100 del US Open. En una de las rondas de práctica Tiger jugaba con John Cook y Mark O’Meara, dos de sus vecinos en el exclusivo barrio de Isleworth. Cuando llegaron al par 3 del 12 Cook entendió que nadie podía ganarle a Tiger. Mientras ellos necesitaban un hierro 3 para alcanzar el green que se encontraba a 205 yardas, Woods lo hizo con el hierro 6. Cook quedó impresionado de la forma que voló la pelota en ese día de viento y se dio cuenta rápidamente que algo diferente había.

En lo que se recuerda como la mayor exhibición de golf en la historia de este deporte, Tiger terminó ganando por 15 golpes de diferencia sobre Ernie Els y Miguel Ángel Jiménez. Un campeonato inolvidable que casi tiene otro final debido a un hecho que pasó totalmente desapercibido para todo el mundo. Años después su caddie Steve Williams contó la anécdota que casi deja a Tiger fuera de ese US Open. La niebla interrumpió el juego en la primera ronda en Pebble Beach y Tiger salió a jugar tan tarde que cuando se acabó la luz le quedaban un par de hoyos por jugar. Era rutina para ellos que Williams buscaba todos los días la bolsa por el vestuario, agarraba 3 tubos de pelotas y se iba para la práctica.

Ese día al terminar de noche Tiger se llevó la bolsa al cuarto del hotel y al día siguiente Williams pasó a buscar la bolsa por la habitación en lugar de ir al vestuario. Volvieron a jugar y luego de un birdie Tiger le regaló la pelota a un niño que estaba a la salida del green del 16. Jugaron el 17 y cuando llegaron al 18 Woods pegó un mal golpe de salida que terminó en el Océano Pacifico. Williams metió la mano en la bolsa para sacar otra pelota y en ese momento se dio cuenta que era la última que quedaba. Sus compañeros de juego no jugaban esa misma marca de pelota y la regla en el circuito es que no se puede cambiar de marca/modelo una vez comenzado el torneo. Un error más de Tiger en ese hoyo final y no hubiera podido terminar la ronda, algo que por suerte para Williams no sucedió.

Luego vinieron los éxitos en el Open por 8 golpes y un mes más tarde Tiger ganaba el PGA Championship en camino a su mejor temporada como profesional, temporada que cerró en el Buenos Aires Golf ganando junto a David Duval la Copa del Mundo. ¿Tuvo ventaja Tiger ese año por jugar con una pelota que nadie o muy pocos tenían acceso? Seguramente sí, pero también creo que en aquel año Tiger era capaz de ganar con una pelota rellena con plumas.

Se preguntarán entonces por qué Nike/Bridgestone no se hicieron famosos con la nueva pelota. La respuesta es que por aquellos días los japoneses no tenían la capacidad para producir la pelota para consumo masivo y fue por eso que se demoraron. En octubre de ese año Titleist le entregó a sus jugadores en el torneo de Las Vegas el primer modelo de Pro V1, Billy Andrade fue el primer ganador con la pelota y el juego cambió para siempre. Los cambios tecnológicos continuaron, pero hasta ahora no creo que haya habido uno tan significativo como la llegada de la Pro V1 al mercado