El mensaje de Alejandro Domínguez a la Sociedad Interamericana de Prensa: “El fútbol une, abre puertas y genera empatía; nunca divide”

El balance del titular de la Conmebol

El titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, le envió un mensaje a la Sociedad Interamericana de Prensa, en el que invitó a conocer la cultura de Qatar, donde se desarrollará la Copa del Mundo a partir del próximo 20 de noviembre. A través de un video, el directivo reflexionó sobre la función de los comunicadores en las sociedades y remarcó que el fútbol puede ser un puente para derribar prejuicios. “Es la magia del balón, la magia de la pelota, la que nos permite descubrir culturas que parecían cerradas. Una alianza entre el fútbol y el periodismo es sumamente adecuada, porque juntos vamos a encontrarnos en un país que no está acostumbrado a tener tanto turismo”, destacó.

“Es importante que la prensa, junto con el deporte, vaya a conocer y a hacerse conocer. El fútbol ha logrado muchas cosas. Hay sociedades en las que antes las mujeres no podían jugar o ingresar a los estadios; y hoy pueden. Incluso hay sociedades en las que aún persisten en que las mujeres no deben manejar y la magia del fútbol contribuyó para que ello sea más factible”, argumentó.

Además, el funcionario de la entidad sudamericana subrayó la transparencia con la que trabaja diariamente en la información suministrada hacia el orden público. “Somos conocidos como la Confederación más transparente que le rinde cuentas a toda persona que lo necesite, porque nuestra información es abierta y pública, a pesar de tratarse de una entidad privada. Somos la única Confederación que ha recuperado dinero mal habido que se encontraba en bancos, de ex dirigentes. Fuimos la única Confederación en el mundo que hicimos una auditoría forense, que de esa manera pudimos encontrar la manera en la que se había desviado tanto dinero. Dinero que todavía estamos buscando, por ello necesitamos que la prensa nos ayude a recuperarlo”, completó.

EL DISCURSO COMPLETO

Qué gusto poder comunicarme hoy con ustedes; con todo mis amigos de la Sociedad Interamericana de Prensa, que en esta oportunidad; una vez más, están reunidos en un Congreso llevando adelante este trabajo tan hermoso en todo el mundo.

Todavía recuerdo, y llevo con mucho orgullo, una de las cosas más lindas que me ha tocado en la vida fue ser vicepresidente de la Comisión de la Libertad de Expresión para el Paraguay. Esa misma bandera de dignidad, transparencia y lucha me toca decir que lo que aprendí durante mucho tiempo del periodismo lo pude transformar en la dirigencia deportiva. Así pudimos y somos conocidos como la Confederación más transparente que le rinde cuentas a toda persona que lo necesite, porque nuestra información es abierta y pública, a pesar de tratarse de una entidad privada.

Somos la única Confederación que ha recuperado dinero mal habido que se encontraba en bancos, de ex dirigentes. Fuimos la única Confederación en el mundo que hicimos una auditoría forense, que de esa manera pudimos encontrar la manera en la que se había desviado tanto dinero. Dinero que todavía estamos buscando, por ello necesitamos que la prensa nos ayude a recuperarlo.

En estos momentos estamos trabajando juntos y es muy importante poder transmitir que el fútbol siempre une, abre puertas, genera empatía, nunca divide. Es la magia del balón, la magia de la pelota, la que nos permite descubrir culturas que parecían cerradas. Una alianza entre el fútbol y el periodismo es sumamente adecuada, porque juntos vamos a encontrarnos en un país que no está acostumbrado a tener tanto turismo. Es importante que la prensa, junto con el deporte, vaya a conocer y a hacerse conocer. El fútbol ha logrado muchas cosas. Hay sociedades en las que antes las mujeres no podían jugar o ingresar a los estadios; y hoy pueden. Incluso hay sociedades en las que aún persisten en que las mujeres no deben manejar y la magia del fútbol contribuyó para que ello sea más factible. Es oportuno que la prensa asista a Qatar y que divulgue lo que viva, más allá de los resultados deportivos. Les agradezco un montón y les envío un gran saludo a los que componen la Sociedad Interamericana de Prensa.

