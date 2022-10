El compromiso que Checo Pérez hizo previo al Gran Premio de México

Checo Pérez correrá desde la cuarta posición de la parrilla del GP de México. (Foto: Twitter @SChecoPerez)

Los motores comienzan a calentarse para el Gran Premio de México (GP) y aficionados mexicanos de la Fórmula 1 anhelan con ver al piloto de Red Bull, Sergio Checo Pérez, en el primer lugar del podio en tierra azteca.

Consciente de las expectativas y esperanzas que miles de fans han puesto en él, el oriundo de Jalisco - a través de su cuenta de Twitter - lanzó un compromiso horas antes de la carrera de este domingo, en la que largará desde la cuarta posición de la parrilla.

De forma concisa y simple, el Red Bull aseveró que “dejará todo” en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez; esto, tras insinuar que ni él, ni algún otro pronóstico puede romper la incertidumbre de lo que será el resultado final del GP de la Ciudad de México (CDMX). De ese modo, twitteó:

“No me imagino lo que será el autódromo hoy, sólo les aseguro que dejaré todo de mí”.

Checo Pérez se comprometió a "dejar todo" en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez. (Captura: Twitter)

Cabe señalar que el mexicano quedó en la cuarta posición de salida tras la conflictiva jornada que vivió durante las clasificaciones del 29 de octubre, en las cuales estuvo en riesgo de eliminación.

Esto, según declaró para medios de comunicación, en razón de los problemas eléctricos en su monoplaza, por los cuales la escudería tuvo que cambiar una caja eléctrica y dejar al jalisciense “totalmente a ciegas”, sin registro de las curvas, ni posibilidad de activar el DRS de manera automática. De ahí que no se dijo conforme con el resultado de sus esfuerzos: “Estar en cuarto lugar no es un mal resultado, pero me hubiera encantado estar dentro de los primeros tres para tener una posibilidad de llegar primero en la Curva 1″, comentó.

Por ello, Checo está obligado a iniciar el GP de México con un buen arranque y precisa defensa, especialmente con los dos contrincantes de Mercedes Benz que ocupan el tercer y segundo lugar de la parrilla: George Russell y Lewis Hamilton, respectivamente. En tanto, desde la pole position largará el campeón del mundo, Max Verstappen, ante quien el mexicano (en caso de rebasar a la dupla inglesa) deberá reducir la distancia si es que busca coronarse con el primer lugar.

Pese a la inconformidad del mexicano, la mejoría de su desempeño en la Q2, así como en la Q3, fue suficiente para superar a los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr., atrás. El monegasco, quien figura como rival de Pérez para el subcampeonato, arrancará desde la séptima posición, mientras que el español desde la quinta.

Checo Pérez presentó dificultades en su monoplaza durante las clasificaciones del sábado. (Foto: REUTERS/Carlos Perez Gallardo)

Luego que el neerlandés, Max Verstappen, asegurara el título de campeón del mundo por segunda ocasión consecutiva, las miradas se han volteado al round entre Checo Pérez y Charles Leclerc (Ferrari) quienes se disputan el subcampeonato de la F1.

Actualmente, el monegasco se encuentra dos puntos por arriba del mexicano: una cifra que el mexicano aún puede revertir y ampliar durante las tres carreras restantes de la temporada 2022 (México, Brasil y Abu Dabi). Con el triunfo de Pérez, la escudería Red Bull cerraría uno de sus mejores años conquistando el doblete en el campeonato de pilotos, así como el campeonato de constructores que lograron asegurar en el GP de Austin.

La carrera podrá ser sintonizada de la señal de televisión abierta en el Canal 5 a partir de las 13:45 horas de este 30 de octubre, hora del centro de México, así como en sistema de cable en el canal Fox Sports.

