La singular revelación de Guardiola sobre De Bruyne: “Menos dormir juntos, hemos hecho todo”

Pep Guardiola compartió siete temporadas con Kevin De Bruyne en el Manchester City

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, se deshizo en elogios con Kevin De Bruyne después del gola de tiro libre convertido por el volante este sábado para ganar por 1-0 como visitante ante Leicester y subirse a la cima de la Premier League.

En conferencia de prensa, el técnico con pasado en Barcelona y Bayern Múnich resaltó la calidad del futbolista de 31 años dentro de su equipo: “Kevin puede hacer los tiros libres, lo sabemos. Los goles y las asistencias los puede hacer a ciegas, pero necesitamos este tipo de participación en el juego. Y hoy ese fue el caso. Hoy volvió a estar ahí y estuvo donde lo necesitamos”.

“Es muy bueno, si tiene la libertad de moverse, al lateral, a la derecha o al área: tiene la libertad y la calidad”, se explayó Guardiola, quien agregó una graciosa confesión sobre la relación con su dirigido: “Kevin necesita movimientos, no estar quieto en una posición. Y hoy volvió a su nivel. No es que no pueda hacerlo, llevamos siete temporadas juntos, ¡hemos hecho todo, menos dormir juntos! ¡Hemos hecho todo!”.

*El gran gol de Kevin De Bruyne

Luego de esta declaración, se mostró calmo por la gran temporada que atraviesa el jugador con 11 asistentes y 3 goles en 16 partidos de este curso. “Lo conozco bastante bien. Nada va a cambiar mi opinión de lo que ha hecho por este Club y por mí personalmente. Pero es mi deber como entrenador decirle que queremos más de él”, resaltó.

En este sentido, insistió en la necesidad de elevar la vara para que De Bruyne continúe creciendo dentro de la cancha en referencia a otro gol que convirtió en la anterior fecha con victoria por 3-1 en el Estadio Ciudad de Manchester: “Quiero a este Kevin y necesitamos a este Kevin. En el partido contra Brighton marcó un gol fantástico, pero no es suficiente”.

En diálogo con el medio británico BT Sport, De Bruyne resaltó que “el tiro libre salió perfecto” y sumó: “Cuando pateas así, hay mucho riesgo y tratas de conectar lo más limpio posible. Es agradable cuando entra. Sabes que lo has golpeado bien y sabes que cuando pasa por encima de la barrera tiene una buena oportunidad”.

Sin embargo, evitó centrarse en él porque destacó la muestra de carácter del equipo ante la ausencia de Haaland: “Hemos demostrado que podemos ganar con o sin Erling”. En este sentido, resaltó el rendimiento de Ederson bajo los tres palos: “Ha estado genial, a veces solo hablamos de su distribución pero es un gran portero y lo demuestra cada semana”.

De Bruyne fue el encargado de destrabar un partido complicado que debieron afrontar los Ciudadanos sin la presencia del goleador noruego, quien fue preservado por una lesión menor. A pesar de que lo reemplazó Julián Álvarez, quien no tuvo un buen partido.

Con esta victoria por la mínima, el Manchester City es el líder de la Premier League con 29 puntos, pero el Arsenal tiene 28 unidades y puede volver a la cima si vence este domingo al Nottingham Forest como local. El próximo partido del conjunto celeste será este miércoles desde las 17 contra Sevilla como local en el cierre del grupo G de la UEFA Champions League, con la tranquilidad de haberse asegurado el primer lugar de la zona.

Seguir leyendo: