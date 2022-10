Qatar 2022: Luis Fernando Suárez, el técnico colombiano que estará en el mundial con Costa Rica

Luis Fernando Suárez clasificó a Costa Rica a Qatar 2022 tras imponerse en el repechaje a Nueva Zelanda.

El próximo 20 de noviembre, con el Mundial Qatar 2022 comienza el sueño para el entrenador colombiano Luis Fernando Suárez Guzmán, que dirigirá a la selección de Costa Rica. El técnico llegó al conjunto centroamericano en junio de 2021 y en agosto del presente año extendió su contrato hasta 2026.

Con respecto a la selección Tica, logró su sexta clasificación a una Copa del Mundo y tercera de forma consecutiva y hace parte del Grupo E, conformado por Alemania, Japón y España; su debut en la Copa del Mundo será el 23 de noviembre frente a la selección española a las 17: 00 (hora local).

Suárez es oriundo de Medellín, y a sus 62 años cumple su tercera cita mundialista, esta vez, con el plantel centroamericano. El estratega paisa goza de gran reconocimiento tanto en Colombia como en el resto del continente, como uno de los entrenadores con más experiencia en la dirección técnica de clubes y selecciones, y en esta ocasión, enfrentará uno de sus mayores retos en Qatar.

Suárez terminó su carrera como futbolista profesional muy joven, y luego de su retiro, a los 29 años, comenzó su proyecto como entrenador y trabajó como asistente técnico en Atlético Nacional. “Francisco Maturana me decía que yo era tan buena gente que no sabía cómo echarme, así que me puso de asistente”, expresó en una ocasión.

El buen manejo del grupo y su liderazgo fueron los factores que le ayudaron para asumir como encargado del equipo profesional entre julio y octubre de 1989. En 1994 dirigió a Pereira y cuando Pacho Maturana tomó la selección de Ecuador (1995), lo llevó como asistente de Millonarios también.

En 1997, la selección ecuatoriana envió un equipo alterno a la Copa América de Bolivia, y en esta ocasión Suárez fue el técnico, y logró clasificar al Tri a la siguiente fase del campeonato.

Para 1999, el timonel antioqueño logró su primer reconocimiento internacional en Francia con la selección Colombia sub-20 que se coronó campeona del Torneo Esperanzas de Toulon. De igual manera, a finales del mismo año fue nombrado técnico en propiedad de Nacional y se quedó con el campeonato.

“Fueron dos partidos demasiado tácticos. Cuando llegaron los penaltis, América botó los dos primeros. Nosotros ya teníamos la lista y el quinto era Oswaldo Mackenzie. Como de pronto la serie se acababa antes, Mackenzie pidió cambiar con el cuarto, que era Robinson Martínez. Tenía encaletado para celebrar un gorrito de navidad, pero verde. Mackenzie lo botó y el gol del título lo hizo Martínez…”, recordó Luis Fernando Suárez.

En su recorrido dirigió equipos como: Deportivo Cali (2001) con 21 partidos, Deportes Tolima (2002) con 18 encuentros y Aucas de Ecuador (2003-2004) con 60 cotejos, en los que estuvo al mando.

Ante la mala actuación de Ecuador en la Copa América de Perú 2004, selección que estaba al liderazgo del entrenador colombiano Hernán Darío Bolillo Gómez, el 1 de julio de ese mismo año, Luis Fernando Suárez tomó el mando de la Tricolor, y en su debut. el 5 de septiembre perdió 0-1 ante Uruguay. Sin embargo, en su primer partido de local, derrotó a Chile 2-0 en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

En el proceso final rumbo al mundial de Alemania 2006, la selección ecuatoriana obtuvo 18 puntos, ratificando un rendimiento del 54 % y fue suficiente para que los dirigidos por Suárez sellaran su clasificación por segunda vez en su historia a la cita orbital. Sobre todo por el hecho de haber llegado a octavos de final de la mencionada competencia, mejor registro de la selección en Copas del Mundo. Al final, perdió 1-0 con Inglaterra.

En ese momento, Suárez reconoció que, “Ir al Mundial es lo mejor que me ha pasado. Nunca pensé en llegar hasta allá. En todo lo que hecho siempre quise ser aplicado y por eso pude conseguir cosas. Era algo increíble, no sé si me lo merecía, hay gente con más capacidad que yo”.

El estratega continuó en la cabeza de la selección ecuatoriana rumbo al Mundial Sudáfrica 2010, pero perdió tres partidos seguidos y en 2007 se retiró de su cargo.

Para 2008 regresó a Colombia, estuvo al mando de Pereira, completando 29 partidos. Un año más tarde (2009) dirigió Atlético Nacional, solo lo acompañó por 19 fechas. En este mismo año llegó a Juan Aurich en Perú, donde lideró al equipo por 45 encuentros.

En 2011 fue contactado por la selección de Honduras para asumir la dirección técnica. Con el equipo Catracho en la categoría sub-23 clasificó a los juegos olímpicos de 2012 que se realizaron en Londres.

Después, en su debut dirigiendo a la selección Mayores de Fútbol, en la eliminatoria rumbo a Brasil 2014, logró un puesto en el mundial, segundo en su carrera, al igual que la segunda ocasión para la selección centroamericana.

El técnico paisa completó con Honduras 74 partidos y luego, para finales del 2014 se fue del cargo.

En 2015 volvió a Perú a dirigir Universitario de Deportes. En este mismo año se fue para México al Dorados de Sinaloa, en el que permaneció hasta 2016. Al año siguiente regresó a Colombia a liderar La Equidad, luego pasó por Junior de Barranquilla (2019) y en 2021 dirigió al Atlético Bucaramanga.

Finalmente, a mediados de 2021 recibió el llamado de la selección de Costa Rica y en su tercera oportunidad como director técnico logró la clasificación al Mundial de Qatar 2022, sexta para la selección Tica. En junio del presente año, cuando se disputaba el repechaje, Costa Rica venció a Nueva Zelanda 1-0 y fue el último equipo clasificado a la competencia.

Al igual que Hernán Darío Gómez, Suárez es el entrenador colombiano con mayor presencia en citas mundialistas. Estuvo con Ecuador, en Alemania 2006; con Honduras, en Brasil 2014; y ahora, con Costa Rica, en Qatar 2022.

