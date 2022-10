Óscar Ustari protagonizó un dramático penal en México: lo atajo, se desmayó y terminó el partido con la nariz llena de sangre

Preocupante situación con Oscar Ustari en México

Un momento dramático se vivió este jueves durante la la semifinal de ida de la Liga MX en la que Pachuca venció por 5-2 a los Rayados de Monterrey. El arquero argentino Óscar Ustari se desmayó tras detenerle un penal a su compatriota Rogelio Funes Mori y tuvo que terminar el partido con apósitos en sus fosas nasales porque tenía la nariz llena de sangre, aunque eso no le impidió disputar el partido hasta el final.

Todo comenzó cuando solamente faltaban poco menos de 15 minutos por jugarse, cuando el arquero argentino de 36 años, quien surgió en las inferiores de Independiente, le cometió un penal innecesario a Jesús Gallardo, lo que abrió la posibilidad a los Rayados de empatar por tercera vez el pleito. En esa infracción, Ustari recibió un golpe en la nariz que le provocó una hemorragia.

Tras ser revisado por los médicos de los Tuzos, quienes le pusieron un par de apósitos como tapones en la nariz para evitar el sangrado, Óscar Ustari se lució con una espectacular tapada a Funes Mori que le permitió a su equipo sostener la ventaja. No obstante, lo peor vino después: durante el festejo, el guardameta se puso de rodillas y se descompensó sobre el césped.

Óscar Ustari tuvo que ponerse tapones para evitar el sangrado de su nariz y terminó el partido con mareos.

Los médicos de su equipo corrieron de nuevo al área para reanimarlo. Tras varios minutos, Ustari se puso de pie y pudo terminar el encuentro que terminó con triunfo por 5-2 del Pachuca, lo que deja a los Rayados con la obligación de vencer al menos por tres tantos a los Tuzos el próximo domingo.

“Me sentía muy mareado, con sensaciones raras porque por un error mío las cosas pudieron cambiar, pero la suerte jugó en favor nuestro. Me sentía muy mareado; me tiré y sentí un zumbido en la cabeza, porque seguía mareado. Pregunté otra vez el resultado porque tenía una idea pero quería estar seguro de cuánto íbamos”, declaró Óscar Ustari a los micrófonos de Marca Claro al término del partido.

Según informó ESPN, el arquero argentino preguntó al menos en dos ocasiones cuál era el marcador entre Pachuca y Monterrey, ya que después de perder mucha sangre tuvo algunos mareos durante el partido.

“Marino le está haciendo estudios, todavía no tenemos el informe del doctor, Óscar Ustari perdió mucha sangre y estaba un poco mareado, pero en el vestidor estaba bien”, reconoció Guillermo Almada, entrenador del Pachuca. “Creo que el golpe no fue en la cabeza, fue en la nariz y eso provocó todo, no fue en el cráneo. La verdad desconozco los protocolos, no soy especialista en medicina y si los facultativos en medicina lo dejaron, es porque podía seguir”, agregó el DT.

Seguir leyendo: