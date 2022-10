El tierno gesto de Luis Suárez con un alcanzapelotas que se cayó al túnel del Centenario

Al finalizar el partido, Luis Suárez le regaló su camiseta

Esta semana Nacional de Uruguay se impuso 1 a 0 sobre Albion por la fecha 13 del torneo uruguayo y el encuentro quedó marcado por un susto que generó un alcanzapelotas en el primer tiempo. Afortunadamente el hecho no pasó a mayores y todo quedó en una anécdota.

Es que el joven Franco Galipolo estaba a un costado del terreno de juego cuando quiso atrapar una pelota alta que iba hacia su posición. Al saltar hacia atrás, olvidó que detrás suyo estaba la escalera del túnel por la que salen los futbolistas al campo y cayó algunos metros, generando preocupación en el Estadio Centenario.

Rápidamente los servicios médicos y agentes de seguridad se acercaron para atenderlo y comprobaron entonces que nada grave le había ocurrido. Por suerte, Franco pudo además cumplir el sueño de llevarse la camiseta de Luis Suárez.

El ex delantero del Barcelona fue el autor del único gol del partido y le obsequió su casaca al niño de Albion: “Me vio y me dijo, ‘¿Vos fuiste el que te caíste?’. Y me dio la camiseta y me preguntó cómo estaba”, contó el aclanzapelotas horas después en diálogo con Telemundo Uruguay. “Desde que miro fútbol que Suárez es mi ídolo, aunque en mi casa todos son de Peñarol y yo también. Pero como Suárez es un ídolo ya está, es Suárez. Cualquier hincha de otro cuadro también hubiera aceptado la camiseta”, concluyó.

Lo gracioso es que el juvenil reveló que ahora sus amigos se lamentan por no haber sido ellos los que se cayeron al túnel, ya que todos deseaban quedarse con la camiseta de Lucho. Además, adelantó que no piensa vender la prenda, pese a que ya ha recibido algunas ofertas.

Nacional es líder del Clausura con 28 puntos en 13 fechas, dos más que River Plate y Deportivo Maldonado, sus inmediatos perseguidores. Este lunes visitará a Cerrito, que marcha último y ya está condenado al descenso y en la última jornada recibirá a Danubio que lucha por clasificarse a la Copa Sudamericana 2023.

SEGUIR LEYENDO: