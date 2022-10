Los jugadores que podrían ingresar en la lista de la selección argentina si Paulo Dybala no llega al Mundial de Qatar

Soccer Football - Finalissima - Argentina - Training - Wembley Stadium, London, Britain - May 31, 2022 Argentina coach Lionel Scaloni during training Action Images via Reuters/John Sibley

En las últimas horas se instaló la incertidumbre en el cuerpo técnico de la selección argentina. Es que Lionel Scaloni podría perder a una de sus figuras para el Mundial de Qatar, luego de que se confirmara la lesión muscular del delantero de la Roma. Según indicó la cadena Sky Sport en Italia, los estudios médicos confirmaron la dolencia en el cuádriceps femoral del cordobés, por lo que La Joya podría estar fuera de las canchas entre 4 y 8 semanas. La duración exacta de su recuperación la establecerá la resonancia magnética que se le realizará en en el futuro inmediato (próximas 24 o 36 horas), en cuanto se se reduzca el hematoma que tiene en la zona.

Ante este panorama podrían aparecer otros futbolistas que aún no tienen garantizado su lugar en la nómina definitiva de los que viajarán al país del Golfo. El atacante, que está dentro de los usualmente convocados en La Scaloneta, ya no había podido sumar minutos en en los amistosos ante Honduras y Jamaica, porque arrastraba molestias. De todas formas, acompañó al plantel y acumuló entrenamientos, más allá de que no fue arriesgado.

En un sector con mucha competencia (a los fijos Messi, Di María y Lautaro Martínez, se les suman los casos de Nicolás González y Julián Álvarez), estar al 100% probablemente sea un factor clave en la decisión del entrenador al momento de confeccionar la lista. De ahí la raíz de la preocupación por Dybala. De este modo, el estratega podría darle prioridad a delanteros que todavía luchan por un lugar.

Una de las variantes es que Scaloni se incline por llevar a los dos Correa (Ángel y Joaquín), dado que en un principio el Tucu tendría una leve ventaja por estar consideración como primera opción de Lautaro Martínez. Sin embargo, el presente de Gio Simeone en Italia podría presionar al cuerpo técnico, dado que el goleador del Napoli atraviesa un presente brillante y su convocatoria podría garantizar la presencia de un atacante natural en la posición del Toro. Con menor posibilidades por su inestable actualidad, Lucas Alario también tendría alguna chance. En tanto, también es para destacar el caso de Thiago Almada, quien fue citado para la última gira por Estados Unidos y dejó una gran impresión en Lionel Scaloni.

Por su parte, algunos que fueron piezas habituales del proyecto como Nicolás Domínguez, Facundo Medina, Nehuén Pérez, Emiliano Buendía y Lucas Ocampos estarán siguiendo las novedades más alejados del foco principal. Un golpe de timón o una eventualidad podría acercarlos al sueño mundialista.

La Scaloneta tendrá un amistoso antes del comienzo de la gran cita internacional en el país del Golfo ante los Emiratos Árabes Unidos, que dirige el argentino Rodolfo Arruabarrena. Dicho compromiso se disputará en Abu Dabhi el 16 de noviembre, seis días antes del debut albiceleste frente a Arabia Saudita en la Copa del Mundo de Qatar. Luego, el sábado 26 el representativo nacional afrontará su segundo encuentro del Grupo C contra México, a cargo de Gerardo Martino, y cerrará la fase inicial frente a Polonia el miércoles 30.

