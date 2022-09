Histórico: el maratón de Londres incluirá una categoría para corredores no binarios

Athletics - London Marathon - London, Britain - April 22, 2018 General view during the London Marathon REUTERS/Paul Childs

A los participantes en el evento de participación masiva en el Maratón de Londres del próximo año se les ofrecerá una opción de género no binario. Los organizadores dijeron que esto forma parte de una campaña para hacer de la carrera “más diversa, equitativa e inclusiva del mundo”.

De esta foma, se ofrecerán tres opciones de género (masculino, femenino y no binario) a todos los participantes que se registren para formar parte del evento. “Las carreras de atletas de élite, además de las categorías Championship y Good For Age, que operan bajo las reglas de World Athletics, no ofrecerán una opción de género no binario”, agregaron los organizadores en un comunicado.

El director del evento, Hugh Brasher, se mostró orgulloso de esta medida que forma parte de una campaña para hacer que el evento sea más inclusivo: “Este es un importante paso adelante para el TCS London Marathon a medida que continuamos nuestro viaje para hacer que nuestro evento sea verdaderamente inclusivo. Sabemos que aún queda mucho por hacer, pero cambios como este demuestran nuestro compromiso de hacer del TCS London Marathon un evento para todos”.

En 2023 el maratón de Londres volverá a correrse en arbil (AP)

Pero la capital de Inglaterra no será la única que agregue esta opción ya que el Maratón de Boston anunció un cambio similar esta semana. Los corredores que deseen competir en la carrera estadounidense deberán cumplir estrictos tiempos de clasificación, pero debido a que aún los organizadores no tienen suficientes datos para establecer tiempos de clasificación no binarios, en esta primera ocasión se utilizarán los estándares aplicados a la división femenina.

“Mientras nos preparamos para carreras futuras, los participantes pueden esperar que los tiempos no binarios se actualicen en consecuencia”, explicó la Asociación Atlética de Boston (BAA, por sus siglas en inglés).

Por su parte, el Maratón de Londres de 2023 volverá a su horario tradicional de abril por primera vez en cuatro años después de que fue interrumpido por el coronavirus. La boleta para quienes quieran participar en el evento del próximo año se abre el 1 de octubre, el día antes de la carrera 2022.

