Detuvieron al hermano de Paul Pogba y a otras tres personas por el caso de extorsión al futbolista

Paul Pogba se está recuperando de una lesión, motivo por el cual aún no ha sumado minutos esta temporada (Reuetrs)

Mathias Pogba, hermano del futbolista Paul Pogba, y otras tres personas fueron detenidas como consecuencia de la investigación de la denuncias de extorsión realizadas por el jugador de la Juventus, informaron este miércoles fuentes judiciales.

El hombre de 32 años se presentó por sí mismo “a primera hora de la tarde (del miércoles) en el servicio de investigación y quedó detenido”, precisó la fuente, que agregó que de los cuatro arrestados uno lo fue el martes y el resto este miércoles, confirmando así una información del diario Le Monde.

La inviestigación preliminar se abrió a principios de agosto, depsués de la denuncia presentada por el ex jugador del Manchester United, pero la fiscalía abrió el caso recién el 2 de septiermbre como parte de “una investigación judicial por cargos de extorsión con arma en banda organizada, secuestro o secuestro con liberación ante el séptimo día en banda organizada para preparar o facilitar la comisión de un delito o una infracción y la participación en una asociación delictiva con miras a delinquir”. Con estas tres detención se ha realizado el primer gran avance en el proceso.

Paul y Mathias Pogba, quien también es futbolista pero actualmente se encuentra sin club

El caso tomó trascendencia pública después de que Mathias Pogba publicara un misterioso video en el que amenazaba a Paul con contar intimidades tanto suyas, como de su representante Rafaela Pimienta y un episodio vinculado con Kylian Mbappé. Horas después de la aparición de ese video, los abogados del futbolista decidieron publicar un comunicado a modo de respuesta, asegurando que había un intento de extorsión por parte de una banda organizada y que ya estaban los investigadores siguiendo el caso.

Mathias respondió entonces con una serie de tuits contra el actual futbolista de la Juventus: “No se trata de dinero: Me implicaste a pesar mío, casi muero por tu culpa, me dejaste en el hoyo mientras huía y quieres hacerte el inocente, cuando todo esté dicho la gente verá que no hay más cobarde, más traidor y más hipócrita que tú en esta tierra”. En otra de las publicaciones, disparó: “Mi hermanito por fin empieza a mostrar su verdadera cara. Ya que fue él quien comenzó a mentirle a la Policía y quien sacó la información, no me puedes culpar”.

Algunos portales franceses publicaron que Paul Pogba llegó a pagar 100 mil euros a sus chantajistas, como un adelanto de los 13 millones que le exigían por los “servicios prestados” como amigos durante mucho tiempo. El medio France Info, que tuvo acceso a los elementos del expediente en cuestión, reveló que fue a mediados de marzo de este año cuando Paul Pogba tuvo que acceder a desembolsar esa suma para dárselos a esta banda organizada compuesta por amigos de su infancia y su hermano Mathias.

Si bien aún no hay detalles públicos sobre en qué se basan estas extorisones denunciadas por Paul Poga, Mathias acusa a su hermano de haber realizado brujería contra su compañero de selección Kylian Mbappé: “Kylian, ¿ahora entiendes? No tengo nada negativo en tu contra, mis palabras son para tu bien, todo es cierto y comprobado, el marabú se sabe! Lo siento por este hermano, un supuesto musulmán sumergido en la brujería, ¡Nunca es bueno tener un hipócrita y un traidor cerca de ti!”. Esas palabras hacen referencia a que Paul habría mencionado que sus chantajistas lo extorsionaban con revelar un episodio puntual en el que el jugador le habría pedido a un morabito (líder y maestro religioso musulmán) de su circulo familia, que lanzara un hechizo contra él.

SEGUIR LEYENDO: