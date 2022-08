“Ser un futbolista exitoso me ha ayudado a acostarme con más mujeres”: la confesión de la estrella que se declaró “más feo que el hambre”

En 2014 se casó con Carolina Bonistalli (@giorgiochiellini)

La fama y el éxito en el deporte acarrean otros beneficios y efectos colaterales para los protagonistas. En el fútbol, como en otras disciplinas, algunos afirman que el haber sido una personalidad destacada les facilitó el camino para poder tener pareja e iniciar una relación. Entre ellos el defensor italiano Giorgio Chiellini, quien se lo tomó con broma e hizo una particular comparación entre su perfil para dejar en claro cuánto lo ayudó el ser un futbolista reconocido y que ganó varios títulos.

El veterano defensor de 38 años hoy vive una etapa más relajada de su profesión en Los Ángeles FC de la MLS. El zaguero se brinda a pleno por su compromiso, pero ya no vive las presiones del fútbol europeo. Incluso se despidió de su selección en la derrota 3-0 ante la Argentina en La Finalissima, el choque que enfrentó a los últimos campeones de la Copa América y al de la Eurocopa.

En un marco más distendido, al ser consultado sobre cómo le allanó el camino el haberse dedicado el fútbol, en una charla con el podcast Team Serie A, cuyos testimonios fueron reproducidos por el diario alemán Bild, Giorgio habló a flor de piel y no tuvo problemas en reconocer que el haber sido jugador fue la llave para conocer mujeres y llegar a casarse.

Fruto del matrimonio con Carolina llegaron Nina (7) y Olivia (3) (@giorgiochiellini)

La respuesta de Chiellini está dando la vuelta al universo futbolístico después de que fuese reproducida por Bild: “Mírame. mira qué feo soy, no soy nada guapo... sí”, respondió entre risas el 117 veces internacional con la Scuadra Azzurra. Pero fue más allá al admitir que “ser un futbolista exitoso me ha ayudado a acostarme con más mujeres”.

Cabe recordar que en enero de 2021, Chiellini ya declaró en el podcast del rapero Fedez que “soy más feo que el hambre. Para mí, ganar sin ser futbolista, habría sido imposible”. En esa ocasión compartió una entrevista con su histórico compañero de zaga, Leonardo Bonucci, de quien destacó, “Leo (Bonucci) lo habría logrado de todos modos, es más guapo”.

Los testimonios de Chiellini pueden compararse con la que en algún momento expresó Claudio “El Turco” García en la Argentina, quien reconoció que si no hubiese sido futbolista seguiría siendo virgen.

En la Juventus ganó 20 títulos (@giorgiochiellini)

Aunque desde hace varios años que Chiellini se ríe y plantea el tema entre risas. En 2017 asumió que no era atractivo. “Nunca fui el mejor en mi grupo. Yo era como el patito feo”, contó. Sin embargo, Giorgio logró casarse y en 2014 contrajo matrimonio con Carolina Bonistalli y tienen dos hijas, Nina (7) y Olivia (3). La familia se mudó a los Estados Unidos cuando Chiellini arrancó su camino en Los Ángeles FC.

No obstante, Giorgio está muy contento con el cambio a Norteamérica. “No soy bonito de ver, pero siempre he mejorado. Esta es mi mejor habilidad. No hay secreto, solo pasión y trabajo”, admitió.

Luego de 21 años en el fútbol italiano, Giorgio se mudó a Norteamérica (Getty Images)

Firmó contrato con el club estadounidense por año y medio y juega por primera vez fuera de Italia. Sobre su vida en Los Ángeles, indicó que “es una gran ciudad, pero sigue siendo un buen estilo de vida. Es un ambiente diferente al de Italia, pero trato de hacer las cosas de la mejor manera”.

“Estoy más seguro que nunca de que tomé la decisión correcta y esto me ayuda a disfrutar el presente mientras miro hacia el futuro. Lo disfruto con ilusión y tranquilidad y no me arrepiento”. El éxito le da la razón: su nuevo club ganó los cuatro partidos en los que Chiellini jugó para LAFC hasta el momento.

Chiellini debutó en 2001 en el Livorno, donde jugó dos campeonatos. Tras un año en La Fiorentina, fue transferido a la Juventus y disputó 17 temporadas. En la Vecchia Signora ganó 20 títulos. Con su selección fue campeón de la Eurocopa en 2021.

