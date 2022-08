Quiénes son los fanáticos de La Scaloneta oriundos de la India y Bangladés que ya están en Qatar aguardando por Messi y compañía

A tres meses del debut argentino en Doha (ante Arabia Saudita, el 22/11, a las 7 de la mañana), la pasión celeste y blanca ya se siente en los ocho modernos estadios que Qatar construyó especialmente para la Copa del Mundo. Un grupo de residentes compuesto por indios y bangladesíes, con la banca de un pequeño número de argentinos que viven en el país del Golfo, se organizaron para armar un club de fans de la selección argentina. Los hinchas se propusieron distintas acciones en los días que faltan hasta el inicio del Mundial. Entre ellas, la de estar presentes en algunos de los partidos de la Qatar Stars League que comenzó a principios de agosto y que se juega en los mismos escenarios que la cita internacional.

El estadio de Lusail, que albergará la final del Mundial el próximo 18/12, tendrá su inauguración oficial al mismo tiempo que Lionel Messi y compañía toquen sus primeras pelotas en Qatar, en el estreno ante Arabia Saudita. Sin embargo, el 11 de agosto pasado hubo un partido de prueba en el que se enfrentaron Al Arabi y Al Rayyan, por la liga local. Lo curioso fue que en una de las tribunas del Lusail ya se empezó a escuchar el “Argentina, Argentina” que seguramente se entonará en noviembre. Eran los Argentina Fans Qatar. “Estuvo muy lindo. Nos conocimos con ellos casi de casualidad, pero enseguida nos enganchamos. Son muy fanáticos de la Selección, obvio que por Leo (Messi) y por Diego (Maradona). Nos divertimos porque les enseñamos canciones o gestos y ellos lo hacen a su manera”, cuenta Marcelo, que con orgullo se jacta de ser el primer simpatizante albiceleste en Qatar. En su cuenta de Instagram (@primer.hincha) sube consejos y tips para todos los fanático que piensen viajar al Mundial.

Así como ese grupo de residentes que se identifican con los colores argentinos, también se le suman dos similares de Brasil y Portugal, con Neymar y Cristiano Ronaldo como estandartes. Aunque no se trate de algo oficial de la organización, los Argentina Fans Qatar (@Argentinafans_qatar) se lo toman bien en serio: hasta hicieron un evento de lanzamiento del grupo, con entrega de carnets en el que cada uno lleva su nombre, apellido, número de socio y foto. Entre los invitados que se llevaron su carnet estuvo también Inivalappil Mani Vijayán, un ex futbolista de la selección de India, leyenda en su país. También realizan algunas acciones solidarias: el 29 de julio pasado organizaron una donación de sangre en uno de los puestos de salud del centro de Doha, para el que se anotaron unas 450 personas. Todos fueron con su camiseta argentina, la gran mayoría con la 10 de Messi. El rosarino es ídolo de verdad: el 24 de junio, para el cumpleaños del capitán, se reunieron en la bahía de Doha, el Corinche, donde la organización montó el Count Down Clock que avisa cuanto falta para que comience el campeonato.

El pasado miércoles también asistieron al partido entre Al Shamal y Al-Gharafa, en el estadio Al Thumama, con capacidad para 40 mil personas y con la particularidad de que el diseño representa la gahfiya, la gorra que es parte de la vestimenta tradicional de la región. La excusa fue que en Al-Shamal juega el zaguero Matías Nani, el único futbolista argentino en Qatar en esta temporada. En un estadio casi vacío, los hinchas argentinos se hicieron notar por su colorido y sus gritos, al punto que fueron entrevistados por uno de los canales más populares del país organizador del certamen.

Según la información que distribuyó la FIFA, más allá del contexto económico y de la distancia que hay con Doha, la Argentina es el país de Sudamérica que más entradas compró y el octavo del Mundo, por delante de Brasil y Alemania. Más allá de los miles que viajarán en noviembre, hay algunos fanáticos que llevan la ansiedad de la espera hasta el inicio del Mundial de la mejor manera: en el lugar de los hechos y con la remera argentina puesta. Cada vez falta menos para que La Scaloneta ponga primera en el torneo más codiciado del planeta.

