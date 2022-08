Aberrante: futbolistas chilenos golpearon a un árbitro y lo arrojaron por un barranco en Antofagasta

Las aberrantes imágenes fueron compartidas en las redes sociales y causaron indignación

Un hecho aberrante y que causó indignación en las redes sociales ocurrió en las últimas hora en Chile, más precisamente en la ciudad de Antofagasta. Un grupo de futbolistas locales amateurs golpeó y arrojó a un árbitro por un barranco. Las imágenes se viralizaron rápidamente y recorrieron el mundo provocando estupor.

Según se informó, los jugadores se molestaron por una expulsión del juez durante un encuentro de fútbol disputado en una liga amateur y le dieron una salvaje y brutal golpiza. No conformes con ello el árbitro, que según declaraciones de testigos no lo dejaron defenderse, fue arrojado por una quebrada en el sector norte de la ciudad.

Su nombre es Luis Chávez y tras ser rescatado fue trasladado al Hospital Regional, donde permaneció varias horas en observación. Fuentes policiales confirmaron que la víctima realizó una denuncia formal de lo ocurrido.

Como se pueden ver en el video captado por el usuario @PulsoDeChile, el árbitro se encuenra tirado en el piso casi inmovilizado y muy sentido por los golpes recibidos. Varias personas alrededor buscan socorrerlo, mientras otras cuestionan a los jugadores que suelen tener este tipo de actitudes.

“Lo empujaron, él se quiso defender, pero no dejaron que se defienda, lo brincaron entre toditos. Eso no se hace. Por eso los árbitros no quieren venir. Porque son unos atrevidos”, se oye a una señora que presenció el indignante episodio. Y acusó directamente a uno de los jugadores: “¡Y usted está con bebida más encima!”.

Otro de los testigos también protestó: “¡Eso es una mariconada, cómo le van a estar pegando a una persona!”. Mientras que una persona más añadió: “Lo agarró a palos, ¿quiere que lo aplaudan?”.

Según informó la prensa local, el aberrante hecho ocurrió durante el encuentro entre la Liga Deportiva Real 1 de Mayo y Salvador Quezada, por el campeonato de la Liga Norte de Antofagasta.

“El hecho se originó tras un mal cobro, una expulsión en la que el jugador se ofusca y agrede, y para más remate después le pega unos palos en la cabeza, teniéndolo ya a mal traer. Son todo cosas del fútbol, pero tampoco eso justifica la agresión que tuvo el señor árbitro”, explicó el presidente de 1 de mayo, Patricio Silva, al medio 24 Horas.

“Lamentablemente también el árbitro tiene sus enfermedades secundarias que lo está trayendo a mal traer. Mañana hay reunión de presidentes de la liga para ver cómo realmente fue la situación”, continúo.

A su vez, Luis Arancibia, el secretario del torneo, agregó en el mismo portal: “El árbitro estaba en el suelo, en la tierra acostado y de ahí tuvimos que levantarlo entre todos para dejarlo en un lugar seguro. Se despejó el área, se mandó para la casa a los jugadores y ahí nos empezamos a comunicar con las primeras atenciones, que son ambulancias y carabineros”, añadió.

