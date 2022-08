Horror en Sudáfrica: un fanático invadió la cancha con su auto e intentó atropellar a un árbitro

El hecho ocurrió en un partido de la tercera división

No se trató de una ficción de Osvaldo Soriano. Tampoco de un cuento de Roberto Fontanarrosa. Pero la realidad superó al surrealismo que pudieron crear los notables autores a lo largo de sus escritos. En la tercera división del fútbol sudafricano se vivió un momento de tensión debido a la llamativa reacción de un aficionado que se mostró disconforme con los fallos arbitrales.

Las imágenes se viralizaron en las redes sociales y se convirtieron en un fenómeno de la opinión pública. A bordo de su vehículo, el desaforado simpatizante invadió el terreno de juego con el objetivo de atropellar al colegiado. Los bocinazos y la velocidad reflejaron el peligro que atravesaron los protagonistas, dado que las imprudentes maniobras podrían haber concluido en una tragedia.

Si bien no trascendió el nombre de los equipos, la ausencia de tribunas y la accesibilidad del público al terreno de juego son una clara muestra de la falta de profesionalismo y seguridad que había en el lugar.

Según la prensa internacional que se hizo eco de la noticia, el hecho no arrojó heridos, pero el peligro, la imprudencia, la ira y la insólita reacción fueron repudiadas por los espectadores que siguieron las acciones a través de Twitter.

Difícilmente se encuentre un antecedente similar. Parecía una escena de la popular película de Damián Szifron Relatos Salvajes. Pero lamentablemente sucedió en una cancha y no se trataba de un set de grabación. Las peligrosas maniobras atentaron contra todos los presentes. Incluso algunos futbolistas que se encontraban en el banco de suplentes debieron apelar a sus reflejos para esquivar los volantazos del eufórico hincha. Por fortuna, el conductor no logró su cometido y no se registraron heridos. El horror se hizo presente en Sudáfrica. Y hasta el momento se desconoce si hubo sanciones y penalidades hacia el fan.

