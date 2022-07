Bielsa es el principal candidato a reemplazar a Gareca en Perú: las tres condiciones que habría solicitado

Bielsa es el principal candidato para llegar a la selección de Perú (Reuters)

Hace algunos días, los fanáticos de la selección de Perú recibieron una dura noticia. Tras arduas negociaciones con la federación de fútbol del país, Ricardo Gareca anunció que no continuará como entrenador del combinado incaico de cara a los que será el proceso para el próximo Mundial de 2026. Pero en las últimas horas, se activó la chance de reemplazar al Tigre con otro DT argentino.

Según la prensa peruana, la intención de la entidad que maneja los destinos del fútbol peruano a cargo de Agustín Lozano tendría como principal candidato a Marcelo Bielsa. El diario El Comercio indicó que hubo charlas informales con el entorno del DT y la federación para conocer las necesidad que tendría el hombre que dirigió a la selección argentina entre 1999 y 2004.

En este caso, los requerimientos que tendría el Loco para hacerse cargo, de nuevo, de la dirección técnica de un combinado nacional serían tres: tomar el control de la selección Sub 20, un total compromiso para el proyecto a largo plaza y confianza absoluta con su figura.

Más allá de estos pedidos, Bielsa también exigiría tener a 20 jugadores de nivel para poder trabajar y entrenadores en las juveniles de los seleccionados que crean en su filosofía de juego. Pero además de las condiciones relacionadas a lo futbolístico, hay una situación que podría ser una trabar la intención de sumar al DT argentino que viene de dirigir las últimas dos temporadas en la Premier League.

Durante la última campaña, el entrenador rosarino cobró casi 11 millones de dólares, una cifra muy lejana para la federación peruana. Más teniendo en cuenta que, según los datos que surgieron luego de la despedida de Gareca, uno de los condicionantes para no renovar fue que le habrían querido bajar el sueldo en un 40 por ciento.

Gustavo Quinteros, DT de Colo Colo, sería otra opción para el banco de Perú (EFE/ Francisco Guasco)

A pesar de la idea de sumar a Bielsa, otro de los nombres que sonaron como una opción para sentarse en el banco de DT es Gustavo Quinteros, que en la actualidad dirige en Chile al Colo Colo del país trasandino. La única traba que tendría la designación del argentino sería que tiene contrato vigente con el Cacique hasta el final de 2021.

En las últimas horas, tras la confirmación de su salida del seleccionado peruano, Gareca viajó a Lima y dio una conferencia de prensa para despedirse del público en la que dio a entender que su idea era la de continuar en la Albirroja. “Tal era mi interés que cuando me fui unos días de vacaciones con mi familia, con mis hijos y mi esposa, les planteé lo que nunca les había planteado. Como el presidente me manifestaba el interés concreto de continuar, hablé con ellos para que me acompañaran viviendo en Lima. Necesitaba un mayor acompañamiento porque pasaron 7 ú 8 años solo y, quedarme 4 años más en Perú, implicaba estar más acompañado. Tenía a mi perra, ja, pero necesitaba a mi familia”.

El ex DT de Vélez pasó las vacaciones en Centroamérica y explicó sobre la demora de su contestación: “Hay muchas cosas para analizar, por eso siempre me tomé un mes antes de tomar las decisiones. Quiero reflexionar, me interesa reflexionar para hacer un análisis”. Y al ser consultado por la razón fundamental de su despedida, respondió: “Hubo un vuelco, pero no les puedo decir concretamente qué, lo desconozco. Soy un hombre del fútbol y estas cosas pueden pasar. Había interés de ambas partes y se produjo un quiebre. En qué momento, no lo sé”.

