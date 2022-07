Xavi no pudo viajar a Estados Unidos para la gira del Barcelona

Xavi no pudo viajar a Estados Unidos con el Barcelona por problemas en su documentación (Foto: REUTERS)

No todo es alegría en el FC Barcelona, que atraviesa un mercado de transferencias muy positivo porque han incorporado a varios jugadores de alto calibre pero tuvieron un pequeño contratiempo en la pretemporada: Xavi Hernández perdió el vuelo que llevó a su equipo hacia la gira en Estados Unidos debido a un inconveniente con su pasaporte, según comunicó el club azulgrana este sábado.

Según un informe difundido por la entidad catalana, Xavi deberá aguardar que se solucionen estos problemas administrativos para poder unirse al plantel en tierras norteamericanas. “El entrenador del primer equipo Xavi Hernández no viaja con la expedición por razones administrativas y pasaporte. Está previsto que pueda hacerlo en los próximos días en Miami”, se limitaron a mencionar.

La prensa española, más precisamente los diarios AS y Mundo Deportivo, han informado que el contratiempo está emparentado a que las autoridades de Estados Unidos le negaron el visado al ídolo del Barça porque ha estado tres veces en Irán en los últimos cinco años. Es que antes de su desembarco en el Camp Nou, pasó varios años en Qatar y debió pisar territorio iraní para disputar la Champions asiática.

El diario As destacó que Estados Unidos exige habitualmente una documentación extra para aquellas personas que hayan estado en el último tiempo en Irán, pero el club no llevó a cabo este trámite y se especula con que se presentarán los papeles faltantes el lunes.

Xavi espera reunirse con el resto de la delegación del Barcelona en Miami en los próximo días (Foto: REUTERS)

El último partido que Xavi disputó con la camiseta del Al Sadd antes de retirarse del fútbol y tomar las riendas del elenco qatarí como DT lo jugó en la ciudad de Teherán contra el Persépolis FC en mayo del 2019. Esto fue lo que complicó su traslado a Estados Unidos pero el Barça ya ha comenzado los trámites para que su DT pueda viajar pronto y unirse a sus pupilos.

El periodista Edu Polo aclaró que durante las últimas horas del viernes se conoció que no supera el “ESTA” (Electronic System for Travel Authorization), el permiso exigido para poder ingresar. El hecho de que sea fin de semana complicó aún más encontrarle una solución al tema y esperan que el lunes se pueda levantar esta prohibición.

Sergio Alegre y Óscar Hernández, sus ayudantes, serán los encargados de dirigir los primeros entrenamientos del Barça en Miami. El detalle es que el club catalán ya había anunciado incluso una rueda de prensa para el lunes 18 de julio, un evento que seguramente deberá ser postergado a la espera de que el entrenador pueda viajar.

La gira del conjunto culé por ese país durará dos semanas e incluirá partidos amistosos contra Real Madrid, Juventus, Inter Miami y los New York Red Bulls. El primer compromiso del FC Barcelona será en Fort Lauderdale (Florida) el próximo 19 de julio. Allí se enfrentará contra la institución que es propiedad del ex futbolista inglés David Beckham.

Unos días más tarde, específicamente el 23 de julio, disputará en Las Vegas una nueva edición del clásico contra el Real Madrid. El partido contra la Juve será en Dallas el 26 de julio y luego cerrarán frente al equipo neoyorquino el 30 de julio.

Lewandowski fue oficializado como nuevo jugador del Barcelona y se sumará pronto a la pretemporada en Estados Unidos (Foto: REUTERS)

Para esta gira por EEUU han sido convocados todos los jugadores salvó los que están en vías de abandonar el Camp Nou. Los descartados por Xavi son Oscar Mingueza, Samuel Umtiti, Riqui Puig, Martin Braithwaite y el arquero Neto. Los nuevos fichajes –Raphinha, Andreas Christensen y Franck Kessié– forman parte del viaje pero todavía se espera por la incorporación de Robert Lewandowski, quien ya ha sido oficializado como nuevo jugador blaugrana.

