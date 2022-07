Duelos de campeones en la jornada 3, Atlas se estrena en casa y busca revancha ante Cruz Azul

Foto: Cuartoscuro - @cruzazul / IG.

La jornada tres del Apertura 2022 de la Liga MX ya está en curso y aunque exiten partidos atractivos en la programación hay uno que destacan de entre todos, el duelo entre Atlas y Cruz Azul. Y es que, rojinegros y celestes protagonizan el juego que reúne a los dos últimos equipos campeones del fútbo mexicano con dos importantes características, la Máquina que finalmente consiguió su novena estrella y los de la Academia que son los vigentes bicampeones.

Además, el duelo será una reedición de lo ocurrido en la disputa por el título de la SuperCopa de la Liga MX 2022, un torneo que se realizó por primera vez luego de que el reglamento no tenía contemplado que un equipo resultará triunfante en los dos mismos torneos cortos de un año futbolístico (Atlas ganó el Apertura 2021 y el Clausura 2022 por lo que en automático se consagró como Campeón de Campeones). Cruz Azul fue el conjunto que ganó mediante la tanda de penaltis.

Ahora en el vigente campeonato, los equipos chocan en busca de sumar tres puntos. Quizá una institución con mayor urgencia que otra, pero ambas con la necesidad de conseguir el triunfo. El bicampeón se presenta por primera vez en el semestre ante su público en la cancha del Jalisco tras haber ligado dos juegos como visitante con un balance de un empate y una derrota.

Atlas es bicampeón de México. Foto: REUTERS/Henry Romero

Diego Cocca, entrenador rojinegro, declaró que aunque su equipo no ha ganado, se mantiene tranquilo debido a las condiciones que se han presentado como la ausencia de dos de sus máximas figuras, Julián Quiñones y Julio Furch. “Evaluando todo, no me preocupa. Veo a mis jugadores y a mi equipo con mucha predisposición, con mucho compromiso. Así que me ocupa trabajar día a día para volver a tener esa identidad que nos ha marcado, que nos ha dado resultados y llevarla a su máximo potencial”, comentó.

Mientras tanto, los cementeros sí empezaron con el pie derecho el torneo al mando de su nuevo estratega Diego Aguirre, sin embargo, la derrota en casa ante Pachuca ocasionó cuestionamientos y el descenso de posiciones en la tabla general. Aunque el temporada apenas comienza, tanto capitalinos como jaliscienses esperan redireccionar hacia buen camino su actuar en el torneo.

El partido Atlas vs Cruz Azul

¿Cuándo y a qué hora? Sábado 16 de julio a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde? En el Estadio Jalisco, en Jalisco.

¿Por dónde verlo? A través de la señal de Azteca Deportes.

Juan Reynoso fue el entrenador que hizo campeón aCruz Azul el 2021 de la Liga MX. | Foto: Mexsport

En el resto de la jornada, el esférico rodará en Coahuila con la disputa del Santos vs Guadalajara este mismo sábado a las 19:05 horas. Para el domingo se tienen programados el Pumas vs Necaxa en CU a las 12:00 horas, Atlético San Luis vs Monterrey en San Luis a las 17:00 horas y Tigres vs Tijuana en el Volcán a las 19:00 horas.

Respecto a los partidos que ya se jugaron, América se impuso un gol por cero ante Toluca en la cancha del Estadio Azteca, los duelos entre Puebla y León y Juárez ante Querétaro terminaron con empate a una anotación en ambos casos.

SEGUIR LEYENDO: