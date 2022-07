Estuvo 5 horas inconsciente y despertó con “docenas de moretones”: una medallista denunció que fue drogada la última noche del Mundial de Natación

La joven nadadora canadiense Mary-Sophie Harvey nunca podrá olvidar el Campeonato Mundial de la FINA (Federación Internacional de Natación) celebrado en Budapest (Hungría) entre el pasado 17 de junio y el 3 de julio.

Este evento quedará marcado en la memoria de la medallista de 22 años, no por haber ganado la presea de bronce en los 4x200 metros libres, sino por el calvario que vivió durante la última noche antes de regresar a su país.

A través de su cuenta de Instagram, Harvey reveló que fue drogada y que no puede recordar lo que sucedió en una ventana de entre cuatro a seis horas después. Lo que sí sabe es que despertó con “una docena de moretones” en su cuerpo.

“He debatido durante un tiempo si debo o no debo publicar nada. Pero siempre he sido transparente con ustedes y estas situaciones lamentablemente suceden demasiadas veces para que me quede en silencio”, escribió la integrante de la delegación canadiense que viajó a Tokio 2020 junto a las ocho diapositivas en la que desarrolló el calvario que sufrió.

“En la última noche de los Campeonatos del Mundo fui drogada. En ese momento no era consciente de lo que se tenía dentro, sólo recuerdo que me desperté a la mañana siguiente completamente perdida; con el director de nuestro equipo y el médico junto a mi cama. Recuerdo haber celebrado mi competición, pero luego, no recuerdo nada. Hay una ventana de cuatro a seis horas en la que no recuerdo nada. He escuchado fragmentos de la gente y también he experimentado juicios”, relató sin especificar ni confirmar el lugar en el que recobró el conocimiento.

Al día siguiente, la atleta ya se encontraba nuevamente en su hogar y cenando con su familia: “Recuerdo que mi madre me dijo: ‘Pareces diferente’. Ella no sabía que yo también me sentía así. Sentía que el cuerpo en el que estaba no era mío (todavía lo siento así). Llegué a casa y encontré una docena de moratones en mi cuerpo. Algunos de mis amigos me dijeron después que habían tenido que cuidarme mientras estaba inconsciente y probablemente eso explicaba el por qué. Eso no me hizo sentir mejor”, continuó.

Mary-Sophie Harvey, en un entrenamiento

Posteriormente, la joven contó que acudió a un hospital donde fue atendida por médicos y psicólogos para hacerse distintas pruebas: “Me dijeron que ocurre más a menudo de lo que pensamos y que, en cierto modo, tuve suerte de salir de esto con un esguince de costilla y una pequeña conmoción cerebral”.

“A quien lea esto, por favor, tenga cuidado”, advirtió Harvey y añadió: “Yo pensaba que estaba a salvo, que nunca me pasaría, sobre todo estando rodeada de amigos. Pero me pasó, y ojalá alguien me hubiera informado sobre el tema antes de esa noche”.

“Todavía me asusta pensar en las incógnitas de esa noche”, se lamentó la canadiense, además de sentirse avergonzada por lo que vivió.

La imagen de su participación en los últimos Juegos Olímpicos

EL DESCARGO COMPLETO

La última noche de los Campeonatos del Mundo fui drogada.

En ese momento no era consciente de lo que se me metió dentro, sólo recuerdo que me desperté a la mañana siguiente completamente perdida; con el director de nuestro equipo y el médico junto a mi cama. Recuerdo haber celebrado mi competición, pero también ser razonable y consciente de mi próximo objetivo, que son los Juegos de la Commonwealth. Pero luego, no recuerdo nada. Hay una ventana de cuatro a seis horas en la que no recuerdo nada. He escuchado fragmentos de la gente y también he experimentado juicios.

Lo único que puedo decir es esto: Nunca me he sentido más avergonzada.

Al día siguiente, viajé de vuelta a casa y cené con mi familia. Recuerdo que mi madre me dijo: “Pareces diferente”. Ella no sabía que yo también me sentía así. Sentía que el cuerpo en el que estaba no era mío (todavía lo siento así). Llegué a casa y encontré una docena de moratones en mi cuerpo. Algunos de mis amigos me dijeron después que habían tenido que cuidarme mientras estaba inconsciente y probablemente eso explicaba el porqué. Eso no me hizo sentir mejor.

Llamé a una de mis mejores amigas sabiendo que su madre es médico, para que me orientaran un poco. Acabé yendo al hospital, donde me atendieron médicos y psicólogos. Me hicieron pruebas y me trataron lo mejor que pudieron. Me dijeron que ocurre más a menudo [de lo que] pensamos y que, en cierto modo, tuve suerte de salir de esto con un esguince de costilla y una pequeña conmoción cerebral.

Me ayudó a curar algunos de los miedos que tenía, pero lamentablemente no todos.

Lamentablemente, estos sucesos ocurren más de lo que pensamos. A lo largo de los años se ha registrado un número cada vez mayor de casos peligrosos, pero todavía no se habla lo suficiente de ello. Los recursos para las víctimas siguen siendo difíciles de encontrar y el juicio de las personas ajenas sigue estando muy presente. A quien lea esto, por favor, tenga cuidado. Yo pensaba que estaba a salvo, que nunca me pasaría, sobre todo estando rodeada de amigos. Pero me pasó... y ojalá alguien me hubiera informado sobre el tema antes de esa noche.

Todavía me asusta pensar en las incógnitas de esa noche. Todavía estoy tratando de encontrar a la ‘Mary feliz’ que encontró la felicidad antes de este suceso. Todavía estoy, en cierto modo, avergonzada de lo que pasó, y creo que siempre lo estaré...

Pero no dejaré que este suceso me defina.

Gracias a las personas que me ayudaron mientras era vulnerable y a las que me han tendido la mano desde entonces. Pido disculpas a todos los que han intentado ponerse en contacto conmigo o me han visto, pero han sentido que algo no iba bien. Todavía estoy aprendiendo a lidiar con todo y a encontrarme a mí misma de nuevo. Gracias por su comprensión, Mary.

