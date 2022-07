La estrella uruguaya Lucas Torreira vio en vivo Boca-Corinthians y se reunió con Riquelme: ¿un guiño a futuro?

Torreira y Riquelme intercambiaron camisetas en la Bombonera (@LTorreira34)

En abril de 2021, Lucas Torreira confesó que Juan Román Riquelme lo había llamado para sondearlo de cara al futuro. El mediocampista uruguayo que se había fotografiado haciendo un asado con la camiseta de Boca que le habían regalado desde el club pasó a ser una de las alternativas para el siguiente mercado. La posibilidad de ficharlo quedó trunca, pero la comunicación persistió. En pleno receso europeo, el volante que militó en la Fiorentina la última temporada visitó la Bombonera.

Torreira viajó especialmente a Buenos Aires para ver en vivo el duelo entre el Xeneize y Corinthians por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores. Si bien el resultado no fue el esperado (los brasileños pasaron de fase en la tanda de penales), él se fue contento con la experiencia y le hizo un guiño a la entidad de la Ribera en el futuro.

“Muchas gracias Boca Juniors por recibirme en su casa la noche de ayer. Un privilegio conocer un club por el cual siempre tuve mucho amor y sigo desde chico. Lamentablemente el resultado no fue el que queríamos. Pero un club tan grande como Boca tendrá revancha pronto. Agradecer también la posibilidad de conocer a uno de mis ídolos, Juan Román Riquelme, gracias genio por tu hospitalidad”, fueron las palabras que le dedicó al emblema azul y oro y hoy vicepresidente del club, con el que intercambió camisetas de Boca y la selección uruguaya.

El mediocampista uruguayo vio la acción desde el sector de palcos (@LTorreira34)

El mediocampista de 26 años que pertenece al Arsenal de Inglaterra posó en medio del palco, sector desde el que observó la acción como si fuera un hincha más. De hecho sus palabras en una dedicatoria en las redes sociales se asemejaron a las de cualquier fanático: “Abrazo especial y mucha fuerza para el plantel y en especial para Pipa Benedetto, cabeza siempre en alto amigo. De Boca Juniors S I E M P R E ¡Gracias pueblo bostero por el cariño!”.

¿Hay chances de que se sume a Boca en el futuro? “Hace mucho tiempo que quiero jugar en Boca. Me muero por jugar ahí”, comentó en una entrevista Torreira hace un tiempo. La falta de continuidad con los Gunners y en Atlético Madrid lo llevaron a replantearse su futuro el año pasado antes de desembarcar en la Serie A con el elenco de Florencia. Respecto a su diálogo con Román en el pasado, había expresado en su momento: “Él me llamó; siempre hablamos. Me agradeció por haber hablado muy bien del club y también para saludar a mi familia”. La comunicación fue justo después del fallecimiento de la madre del jugador.

Al uruguayo que seguramente disputará el Mundial de Qatar 2022 a fin de año le resta un año de vínculo con el club de Londres y Riquelme, pese a las dificultades económicas que atraviesa el fútbol argentino y el país, sueña con convencerlo de calzarse la azul y oro.

