La peña del Athletic Bilbao con el nombre de Bielsa que funciona en un bar y debió cumplir una regla innegociable del argentino: “Somos los locos del Loco”

Aitor Sánchez, presidente de la peña Marcelo Bielsa, con su brazo lleno de tatuajes

Aitor Sánchez –con su brazo lleno de tatuajes en homenaje al Loco-, presidente, y Eneko Rodríguez recibieron a Infobae en el emblemático bar “Baserri” de Bilbao en el que funciona la peña “Marcelo Bielsa”, la única que lleva el nombre de un entrenador. Cuentan de qué se trata la agrupación y cómo se relacionaron con el director técnico argentino tras su recordado paso por el banco del Athletic de Bilbao. Pese a que las recientes elecciones evaporaron el sueño del retorno del argentino, la agrupación sigue viva, más que nunca.

- ¿En qué consiste la peña?

- Somos hinchas de Marcelo Bielsa de distintas partes del mundo y cada uno va contando la experiencia que tuvo con Marcelo.

- ¿Y están conectados con gente de otros países?

- Sí, tenemos bastantes contactos pero no hay una peña mundial, por llamarla así, porque aquí no se acostumbra mucho a tener una peña de un entrenador. De hecho, el único entrenador del Athletic que tiene una peña es Bielsa y el otro es míster Pentland (Frederick Beaconsfield Pentland), entrenador de los años veinte del siglo pasado), y Ernesto Valverde, pero de cuando fue jugador del club. Aquí lo que se tiene son peñas de jugadores.

- ¿Y cómo les surge a ustedes esto de fundar una peña de Bielsa?

- De un día de locura. Teníamos un grupo de whatsapp y un día nos preguntamos por qué no hacemos una peña de Marcelo, para poder conocerlo, porque al final aquí marcó muchísimo su estilo. Él nos devolvió la ilusión de pensar que podemos competir contra cualquiera, especialmente a partir de aquella Europa League en la que el Athletic le pegó un baile al Manchester United y al Schalke 04, porque aquí llevamos ciento y pico de años en Primera División pero nunca habíamos visto esto. Aquí los jugadores son de la casa: aguerridos, fuertes. Para que usted tenga una idea, los mejores registros de la Liga de este año los tiene el Athletic. Había buenos jugadores, por supuesto, pero jugar así, y con un dominio de posesión, de llegada… ¡y en torneos europeos! Yo estuve en Old Trafford, y para mí ese es “El Partido”. Vi ese partido ante el Manchester United unas veinte veces.

- El periodista Jon Rivas me decía que ese partido es el mejor de la historia del Athletic.

- Por la manera de jugar, sí. No sé cuántas ocasiones de gol tuvo en Old Trafford, ¿unas veinte? Podo haber marcado muchos goles más. Íbamos generando ocasiones de gol y de repente, nos metieron ellos. Fue la de siempre. Lo que nos pasa con el Real Madrid, el Barcelona. La diferencia es que con Bielsa sentías que podías ganar igual y por valiente. Voy ganando 2-0 y no me meto atrás.

Pared del bar “Baserri” donde funciona la peña Marcelo Bielsa

- Con el Leeds United, le pasó lo mismo.

- Sí. Y ha cambiado el estilo en el Leeds, porque se ha tenido que acoplar un poco a fútbol inglés. Nosotros con él estábamos acostumbrados a ir ganando 3-0 y pensar que podíamos terminar 6-0 ó 3-3 pero claro, estás hablando de algo que ilusiona. ¿Qué me ilusiona más, un tío así o uno que me dice que de visitante salimos 0-0 y nos viene bien el empate?

- Bueno, hay gente que les puede decir que prefiere eso.

- Sí, resultadistas. Una vez le íbamos ganando 3-1 al Espanyol y nos empataron 3-3 y él lo explicó muy bien en un corte que quedó de una conferencia de prensa, cuando dijo “si yo me meto atrás con 3-1, ustedes los periodistas me habrían recriminado por no ir para adelante, y si yo me fui al ataque, me recriminan porque no me cerré atrás, entonces lo que importa es el resultado final y te vas a agarrar de eso”. Bueno, para él, no y para los que lo seguimos, está claro que 38 fechas de un torneo te ponen en tu sitio. No estaremos para Champions, al final, pero gozar en un partido, eso te lo puede dar Bielsa.

- En Leeds tiene una calle.

- Allí es una locura, pero en los equipos en los que no dirigió, no lo pueden entender. La gente del Betis no lo puede entender. Tiene un magnetismo, como también tiene un magnetismo a la inversa, porque hay quienes lo odian: “Es un loco, asfixia a los jugadores, el mayor fracaso de la historia de la selección argentina en un Mundial…”.

- Y tras el Mundial de Corea-Japón 2002 se le renovó el contrato pese a todo.

- Es que tuvo mala suerte en los tres partidos. Y hay que ver los cortes de los videos en los que aparecen hablando algunos jugadores en el vestuario después de quedar eliminados. Eso es increíble. Y el Mundial lo va a ganar uno, y lo va a disfrutar sólo uno por cuatro años. El único que ha dicho algo ha sido Hernán Crespo, que luego dijo que años más tarde Bielsa había tenido la decencia de pedirle perdón. Es un gran seleccionador. En Chile es una estatua monumental y el pueblo lo adora, y con la base que él generó, ganó dos Copas América.

- En el Athletic dejó una base.

- Ander Herrera, Fernando Llorente, Javi Martínez. Si no estaba Bielsa no habría salido ninguno, los mejoró a todos. Joder, que llegó con Aurtenetxe de lateral izquierdo a una final de Europa League y luego desapareció. Había sido dos años titular con Bielsa, se va al Celta, allí no jugó y nadie sabe dónde volvió a jugar. Y con Bielsa era titularísimo, jugó en Old Trafford, metía goles.

La peña la integran hinchas de Marcelo Bielsa de distintas partes del mundo y cada uno va contando la experiencia que tuvo con Marcelo.

-¿Y qué le pasó a ese jugador?

-Nada, que el que lo mejoraba era Bielsa. ¿Qué le pasaba a Ayling en el Leeds? Es que antes no le pegaba a un balde. Era un defensor malísimo, y el volante Calvin Phillips es titular con Inglaterra. ¿Quién era Raphinha antes? Ahora entra casi siempre en la selección brasileña y lo quiere contratar el Barcelona. ¿Y todos los que tuvo en el Olympique de Marsella? Payet, Mendy . ¿Quién era antes Meslier, el joven arquero francés del Leeds que le quitó el puesto a Kiko Casilla? Pero luego hay que entender, es un tío que los machaca todos, pero el jugador de 2022 no está preparado para Bielsa.

- ¿Qué significa eso?

- Qué está más preparado para el coche…

- Sin embargo, hay planteles que lo aceptan.

- Sí, pero no extendido en el tiempo. Ya en el Leeds en la última temporada le hicieron la cama. Ya a Raphinha no le gustaba tanto entrenarse en la última etapa y empezó la fiesta con los brasileños cuando tuvo que alternar con ellos en la selección.

- Ustedes dicen que cuando esos jugadores moldeados por él se convierten en estrellas, ya no lo aguantan mucho.

- Hay una charla en Marsella, cuando dirigía al Olympique, muy famosa, en la que él les dice a los jugadores que cada uno elija si quiere ser millonario o el mejor del mundo, que él no es quién para decirles y que quien decida ser millonario está en su derecho, pero en ese caso estás afuera.

Bielsa en una conferencia, pedagógica como siempre, luego de un partido en Bilbao

- Entonces, volviendo a la conformación de la peña, ustedes arman un grupo de whatsapp.

- A principios de agosto, Aitor, que es el que ha comenzado con todo, me cuenta de la locura de las quinientas mil cosas que la gente contó de él en dos años, que golpeaba la persiana de un bar para que le abrieran, que iba con su mujer, conversaciones en las que él contaba que estaba maravillado con el Athletic porque claro, Bielsa es muy especial pero el Athletic también lo es. No hay ningún equipo en el mundo que sólo juegue con gente de la cantera o del pueblo. Aquí se nace del Athletic. Debe ser el único sitio de España donde la gente no opta por el Barcelona o el Real Madrid. Aquí somos del Athletic. Y llevábamos dos años de anécdotas y viajes hasta que le dije a Aitor que tenía un contacto que a su vez nos podía poner en conmunicación con Marcelo, un chileno, que nos dijo que necesitaba una carta. Escribimos una carta explicándole nuestra idea de cómo era el proyecto que teníamos para la peña, lo que significaba para la gente que la formaba, y se la dimos al chileno. Tuvimos que ser muy prolijos.

- ¿A qué se refieren?

- A que tuvimos que describir muy bien las funciones de cada uno porque a Bielsa no le gusta el lucro. Pero además, queríamos hacerle ver que no lo estábamos endiosando ni tiene un ánimo de lucro, como por ejemplo decir que así el bar en el que paramos se va a llenar. Nosotros somos hinchas, gente de barrio, somos todos trabajadores, del Athletic, que no le pedimos nada. Y entonces eso a él sí le llegó. Nosotros sabíamos que si le íbamos con el discurso de que somos del centro de Bilbao y gente adinerada, no iba a funcionar, pero en nuestro caso, tal vez sí. Además, sabíamos que podíamos ser bien recibidos por esto de que él ya con los medios respeta tanto a uno enorme como a uno barrial. La cuestión es que nuestro contacto le dio la carta a Diego Reyes, colaborador de Bielsa, su mano derecha, y Diego me dijo “Aitor, dame tu número de teléfono”. Al día siguiente, me llaman al teléfono celular y era un número de teléfono de Marsella, y era Marcelo.

Vitrina dentro del bar con fotos, bufandas y maquetas del Bilbao y de Bielsa

- ¿Y cómo fue esa conversación?

- Me temblaban las piernas (risas). Le dije “vale, espera un poco, que me están temblando las piernas y me voy a sentar”, y él se reía. Y me dijo que nos daba el consentimiento de la peña, que para él era un honor tener esta peña y que le había gustado lo que le habíamos escrito y que ya se pondrían en contacto conmigo y efectivamente, luego su gente se comunicó porque nos tuvo que firmar una hoja de consentimiento porque como la asociación lleva su nombre, nos tenía que autorizar.

- ¿Cuántos integrantes tiene la peña?

- No somos muchos porque somos más la gente del barrio. Somos unos treinta y llegamos a ser unos cincuenta a sesenta. Es que tenemos dos denominadores comunes: que te guste Bielsa y que seas del Athletic. Tenemos gente de Rosario, que también son hinchas del Athletic y de Newell’s y que eran primero de Newell’s y luego se hicieron del Athletic, como Armando “Quichi” Garrido, que hoy trabaja en el departamento cultural de los rojinegros. Una de las socias es Andrea D’Emilio, la autora del libro “Los locos del loco”, que recorrió el mundo para hablar con seguidores de Bielsa. Y nosotros tenemos nuestro apartado en el libro, contando nuestras experiencias.

- Cuéntenme alguna.

- Bueno, estuvimos en Manchester, en Bucarest, en aquella final de la Europa League que el Athletic perdió 3-0 ante el Atlético Madrid del “Cholo” Simeone, en una noche desastrosa. Y enseguida perdimos por goleada contra el Barcelona de Pep Guardiola por la final de la Copa de Rey y están los audios posteriores en los que sale la famosa frase “sois millonarios prematuros” donde les dice “Habeis perdido dos finales, vais perdiendo 4-0 en el minuto 60 en la segunda final y teneis a un público entero cantándoles y no les genera nada” y en otra parte les dice “teneis la indecencia de reírse cuando ven desde el autobús a los mineros en huelga yendo de Asturias a Madrid” porque algún jugador se burló y eso se le quedó grabado a Bielsa.

-¡Se burlaron?

- Sí, y Bielsa dijo que él recordaría a Bilbao para toda la vida por una cosa: “Es el único sitio en el que a mi mujer se le ha dado por ver fútbol porque aquí van todos a una”, porque aquí te preguntan de dónde eres y respondes “Yo soy del Athletic” y a la primera que hacemos un partido bueno, ya todos nos ilusionamos aunque después no ganamos más nada (risas). Muchas veces vamos miles de visitante aunque entran muy pocos al estadio y el resto nos quedamos afuera acompañando y viendo el partido en pantalla gigante. Eso lo entendió Bielsa y se dio cuenta de que era distinto. Él entendió lo que es esto. Fue un loco con unos locos. En dos años entendió más lo que es el Athletic que muchos que llevaban jugando en él durante mucho tiempo. Marcelino (García Toral), que no era querido en el club cuando llegó, ahora dejó su puesto de entrenador y se fue llorando.

- Y si hay tanto apego a la ciudad y a la gente, ¿por qué se fue?

- A él se le derrumbó todo por ir más allá. Cuando él pierde esas dos finales seguidas, se encierra para pensar qué puede hacer para levantar a esos jugadores cuando se trata de un club que no contrata de afuera, sólo descubrir talentos o traer a alguien de la Real Sociedad. Y se dio cuenta de que lo que él podía generar era que la estructura fuera más competente, las instalaciones, pero cuando volvió de las vacaciones, no le habían cumplido lo que había pedido. Y era la constructora que pone dinero en el club y relacionada con un partido político y entonces ya tocó un nervio, porque hay mucho politiqueo. Hoy las instalaciones de Lezama son todas ideas de Bielsa.

