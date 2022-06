París Saint Germain inició gestiones por un tapado ante la inminente salida de Pochettino: quién es Christophe Galtier

Christophe Galtier, uno de los entrenadores más ponderados en Francia (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

En París Saint Germain parece estar avanzada la salida de un Mauricio Pochettino que bajó el telón de la última temporada creyendo en su continuidad. Aunque todavía no fue anunciado oficialmente, el entrenador argentino sería despedido y se llevaría una compensación económica de entre 15 y 20 millones de euros. Los parisinos acaban de contratar al portugués Luis Campos como asesor deportivo (en reemplazo del brasileño Leonardo) y este tiene un apuntado para el banquillo: Christophe Galtier.

Cuando todos los cañones apuntaban a Zinedine Zidane para el banquillo de los capitalinos (también suenan el brasileño Thiago Motta, el alemán Joachim Löw, el italiano Antonio Conte y el argentino Marcelo Gallardo), la alternativa de Galtier empezó a tomar cada vez más fuerza en las últimas horas. Así lo informó el medio Le Parisien, que detalló que el presidente Nasser Al-Khelaïfi tomó contacto de forma directa con el mandatario del Niza, Jean-Pierre Rivère, para consultarle por su condición contractual en la institución.

Luis Campos conoce en profundidad a Galtier ya que juntos desembarcaron en Lille en 2017 y consiguieron grandes resultados. Luego de salvarlo del descenso en la primera temporada, fueron subcampeones en 2019 y acabaron cuartos en 2020. La historia se cerró con broche de oro en la 2020/2021, cuando los Dogos le arrebataron el centro de campeón de Ligue 1 al PSG con la particularidad de que Campos se había marchado seis meses antes de la consagración.

Galtier se saluda con Pochettino en un encuentro entre PSG y Lille del año pasado en Parque de los Príncipes (REUTERS/Benoit Tessier)

“Es el final de una era, y el comienzo de una nueva que se perfila en la capital con la muy probable llegada del técnico campeón de Francia al Lille en 2021. Galtier ha aceptado fichar por el PSG, e incluso entusiasmado. Para él es el reto de su vida, y nada parece poder oponerse a este matrimonio aunque, en las altas esferas del club, llevan mucho tiempo soñando con Zidane”, describieron la situación en el periódico galo.

Galtier tiene vínculo en el Niza hasta junio de 2023, aunque los de la Costa Azul tienen claro que no podrán retenerlo si el PSG mete sus narices. “Si lo quieren, no deben demorarse”, advirtió el director deportivo del Niza, Julien Fournier, respecto a la chance de los parisinos de llevarse al DT. Trascendió que los jeques qataríes ya aprobaron una oferta millonaria con vínculo hasta 2024 para él.

LA HISTORIA DE CHRISTOPHE GALTIER

Este marsellés de 55 años tuvo una dilatada trayectoria como futbolista en la liga francesa. Debutó en 1985 con la camiseta del Olympique de Marsella, donde militó dos temporadas antes de ser fichado por el Lille, donde permaneció tres. En Toulouse logró continuidad durante tres años y luego experimentó un año en Angers y otro en Nimes Olympique, previo a su retorno al Marsella y últimos periplos como profesional en Monza (ascenso de Italia) y Liaoning Yuandong (China).

Galtier fue campeón de la Ligue 1 con el Lille (Christophe Galtier look on REUTERS/Benoit Tessier)

Inmediatamente después de colgar los botines, desarrolló un master como entrenador siendo ayudante de campo durante una década. En Francia estuvo en Olympique de Marsella, Bastia, Sochaux, Olympique de Lyon y Saint Etienne, mientras que también sumó experiencias en el exterior con Aris Salónica (Grecia), Al Ain (Emiratos Árabes) y Portsmouth (Inglaterra), trabajando a la sombra de reconocidos entrenadores como el brasileño Abel Braga, el español Javier Clemente y los franceses Bernard Casoni y Alain Perrin, incluso siendo interino en algunos de esos equipos.

Registró una perlita en su prontuario como entrenador: en su primer año como asistente en el Marsella, agredió a Marcelo Gallardo (por ese entonces número 10 del Mónaco) en el túnel durante el entretiempo de un partido y recibió una sanción de 6 meses. El escándalo tomó trascendencia nacional. En el libro Gallardo Monumental, el actual técnico de River recordó ese episodio: “Terminó el primer tiempo... y nos fuimos metiendo en el túnel. En esa época no se acostumbraba salir todos juntos. Y ahí viene la emboscada. Resulta que en la puerta del túnel estaban unos tipos de seguridad privada... yo fui uno de los últimos en entrar al túnel y al meterme siento un ‘pack’, como si se cerrará algo, y efectivamente los de seguridad habían cortado el ingreso al túnel... Adentro estaba Galtier esperándome. Me habló un poco en español, medio que me agarró del pelo, yo me hice el boludo, me lo saqué, y cuando me lo saco veo por el rabillo que va a tirar una piña y le meto un codazo en el medio de la cara. Ahí me agarró uno de seguridad desde atrás, con un brazo sobre el cuello, vinieron los jugadores del Marsella y me empezaron a pegar de adelante sin parar... No sé, habrán sido unos 15 o 20 segundos que me dieron patadas y piñas de todos lados”.

Después de ese bochornoso episodio, Galtier intentó bajar su perfil. En 2009 se convirtió en entrenador del Saint-Etienne sucediendo a Perrin y permaneció nada menos que ocho temporadas al frente del conjunto de los Alpes. En general ensayó buenas campañas (salvo el primer año en el que culminó 17° siempre se clasificó entre el cuarto y décimo puesto) y bordó la estrella de la Copa de la Liga de Francia en la 2012/2013. Compitió en cuatro ediciones de la Europa League y no pasó de los 16avos de final.

Lille se fijó en Galtier a fines de 2017 para reemplazar a Marcelo Bielsa y con él en el banquillo selló la permanencia en la máxima divisional francesa. En la 2018/2019 y sin un gran presupuesto, Galette (como lo apodan) convirtió a su equipo en la gran revelación situándolo detrás del PSG como subcampeón. Durante esa campaña los Dogos vapulearon 5-1 al París Saint Germain de Thomas Tuchel. Y volvió a tener una gran performance en la liga que se interrumpió a falta de diez fechas para el final por la pandemia del coronavirus (finalizó en el cuarto lugar).

Si bien estuvo en falta en el plano internacional, siendo eliminado (sin triunfos) en la primera ronda de la Champions y más tarde en los 16avos de final de la Europa League, Lille dio el gran golpe en Francia al arrebatarle el título al PSG en la 2020/2021, lauro que catapultó a Galtier a ser considerado uno de los mejores estrategas del medio local. Niza tomó nota de su desempeño y lo contrató para la temproada que acaba de terminar, en la que las Águilas terminaron en el quinto lugar (le descontaron un punto por incidentes, motivo por el cual accedieron a la Conference League y no a la Europa League).

