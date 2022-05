El contundente rechazo de Michael Jordan a la oferta de un reconocido actor de Hollywood

El actual propietario de los Charlotte Hornets explicó que "no está listo" para filmar una película de su vida (Foto: Reuters)

Michael Jordan es uno de los jugadores más importantes en la historia del baloncesto y casi todo el mundo en cualquier ámbito de la vida admiró o fue inspirado por las impresionante actuaciones que realizó a lo largo de su carrera para ser considerado el mejor cuando se charla de dicho deporte. La idea de recrear la vida del ex integrante de los Chicago Bulls es tentadora para cualquier productora siempre y cuando pase por el visto bueno de la leyenda. Y ese tema parece ser el más complicado.

Una de esas personas que intentó superar el filtro fue el actor ganador del Globo de Oro Idris Elba, quien habló sobre su admiración por Jordan durante el último episodio de “Sneaker Shopping” de Complex. Dentro de los detalles que exteriorizó, mencionó que quería interpretar a Michael en una película biográfica pero el actual dueño mayoritario de los Charlotte Hornets no le gustó la idea y derribó todos los sueños.

Durante la transmisión, Elba explicó cómo ocurrió el incómodo cruce con su ídolo. “Incluso le dije una vez: ‘Quiero interpretarte’. Él estaba como, ‘Hm, todavía no estoy listo’. Eso es lo que dijo, ‘Todavía no estoy listo’. Hablaba en serio”, reveló. Y agregó al respecto: “En mi cabeza, interpretar a Jordan no se trataría de interpretar al jugador de baloncesto. Se trataba del hombre de negocios. Es un hombre de negocios muy astuto, realmente inteligente. Y su trabajo como filántropo es tácito, pero la gente no entiende el trabajo. A él le importa, él hace mucho trabajo. Así que ahí es donde estaba insinuando. Quiero jugar Jordan, estoy haciendo eso. Me contestó: ‘Todavía no estoy listo para esa historia’”.

Idris le acercó la idea a Michael Jordan pero fue rechazado por la leyenda (Foto: Reuters)

Elba viene de interpretar a Knuckles en la película Sonic the Hedgehog 2 que se estrenó el mes pasado. También protagonizará y será productor ejecutivo en una nueva serie titulada Hijack. En 2021, protagonizó la película aclamada por la crítica The Harder They Fall y sigue explorando oportunidades para agrandar su carrera dentro del mundo actoral.

Retirado de las canchas desde 2003, Jordan luego se dedicó a ser inversor y empresario y concretó grandes negocios. La revista Forbes le atribuye un patrimonio de 1.600 millones de dólares como consecuencia de los acuerdos y negocios que mantiene con marcas de la talla de Nike, Hanes o Gatorade. Tampoco hay que pasar por alto el hecho de que es inversor de la casa de apuestas deportivas DraftKings.

Además, tiene un convenio comercial con el PSG para que su marca de indumentaria deportiva, Jordan Brands, vista al primer equipo y en este caso al propio Lionel Messi. El acuerdo comenzó en 2018 y vencerá a mediados de 2022, con posibilidad de renovación. La ganancia que obtiene Air es el 5 por ciento de todas las camisetas que se vendan y desde la llegada del crack argentino representó un importante incremento en sus ingresos.

SEGUIR LEYENDO: