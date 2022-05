El histórico Mo Farah, cuatro veces campeón olímpico, perdió la carrera de los 10K de Londres contra un corredor aficionado

Sir Mo Farah cruza la línea para terminar en segundo lugar en la carrera de ruta masculina Vitality London 10.000, detrás de Ellis Cross (Foto: ignacioromo66)

Mo Farah, uno de los atletas más ganadores de la historia de Reino Unido tras colgarse en cuatro ocasiones el oro olímpico, perdió en la carrera de los 10 kilómetros de Londres contra un aficionado, sorprendiendo al mundo del deporte.

Tras la derrota, Farah ha admitido que ésta puede ser su despedida como atleta de pista de élite y que su carrera seguramente ha terminado.

El ganador de la carrera fue un competidor de 25 años llamado Ellis Cross, quien tuvo que pagar una tarifa de inscripción de 37 libras esterlinas (47 dólares) para competir en el Vitality London 10k, que se llevó a cabo este lunes.

El chico, que vestía un dorsal con el número 219 en lugar de su nombre, le sacó la ventaja al experimentado atleta de 39 años que en su carrera deportiva, además del cuarteto de medallas olímpicas, ha ganado seis títulos mundiales. Faraha terminó la competición en 28 minutos y 44 segundos, un minuto fuera de su mejor tiempo en la pista y cuatro segundos detrás de Cross.

Al terminar la carrera Farah hizo una autocrítica brutal cuando le preguntaron si era hora de retirarse.

“Creo que seguro”, dijo. “Solo estoy siendo honesto con ustedes. En términos de pista, eso es todo, creo”.

El atleta de 39 años luego se retractó un poco de esos comentarios y dijo que si bien definitivamente se perdería los campeonatos mundiales en julio, no renunciaría por completo a competir en los Juegos de la Commonwealth o los Campeonatos de Europa en agosto.

Pero, de manera reveladora, Farah también admitió: “Ya no soy joven. Simplemente no puedes volver de cada sesión. Tengo mucho trabajo para volver a competir y estar en buena forma”.

Hubo al menos una explicación para su pobre desempeño con Farah, que reveló que no solo había sufrido una fractura por estrés en el pie, sino que también se había desgarrado el cuádriceps durante el invierno, lo que le impidió correr durante tres meses, aunque se negó justificar con eso su derrota en un campo modesto formado por atletas nacionales.

Eric Cross de 25 años, llegó cuatro segundos por delante del multicampeón olímpico Mo Farah

Farah también rindió homenaje a Cross, que corre para Aldershot, Farnham y District AC, trabaja en el taller Up & Running en Surbiton y entrena a niños pequeños, por su actuación. “Deben haber pasado 20 años, al menos, desde que un corredor del club me ganó”, dijo Farah.

“Ha sido un tiempo. Pero crédito justo para él. Estaba muy decidido”, continuó. “Algunos atletas te miran, pero él no le tenía miedo a nadie. Creo que es una buena actitud para tener. La realidad es que aquí es donde estoy. Miro la carrera y no pude cambiar de marcha. Simplemente no tenía eso”.

Cross, mientras tanto, se deleitaba con el cheque del ganador de 2.000 libras esterlinas (2.527 dólares), el primer premio individual de su carrera, después de haber tenido que pagar la tarifa de inscripción para competir con miles de otros corredores en las calles de Londres.

Mo Farah dijo tras la carrera que seguramente pronto colgaría las botas

“No obtuve una entrada de élite”, dijo. “Me rechazaron por eso. Tuve que dormir en mi propia cama, levantarme a las 6 am y tomar el tren. No tengo mi nombre en mi pechera. Cuando corría, todos gritaban el nombre de Mo porque sabían quién era. Nadie sabe quién soy. Solo soy un corredor de club”.

Cross tenía el talento suficiente para ganar títulos nacionales junior de cross-country cuando era joven, pero admitió que lo máximo que esperaba era terminar entre los cinco primeros. “Para ser honesto, todavía me estoy pellizcando”, dijo. “Acabo de vencer posiblemente al más grande de todos los tiempos en las calles de Londres frente a la multitud. Es increíble. No esperaba que sucediera”.

“No he seguido el guión, ¿verdad? No lo creí hasta que a 20 metros de la meta pensé: ‘Creo que podría ganar esta carrera’, y di absolutamente todo lo que tenía. Intenté hacerlo bastante difícil a partir de los dos kilómetros porque es famoso por su definición. Estoy absolutamente encantado”, dijo el corredor aficionado.

Además de sus 4 medallas olímpicas, Mo Farah ha ganado seis campeonatos mundiales en su carrera

Mientras tanto, Farah admitió que estaría hablando con su esposa, Tania Nell, sobre su futuro, pero sugirió que al menos continuaría corriendo en las carreteras por el momento. “Tenemos esas conversaciones honestas y nadie me conoce mejor que mi esposa”, dijo.

“Me encanta el deporte, me mantiene en marcha. Pero en tu mente sabes que tienes que tomar la decisión correcta”, agregó.

