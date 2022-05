Así será la carrera solidaria mundial que busca la cura de lesiones de médula espinal

El domingo 8 de mayo se correrá alrededor del mundo la octava edición de Wings For Life World Run, la competencia benéfica que tiene el objetivo de recaudar fondos para la investigación que busca la cura a las lesiones en la médula espinal, que en su mayoría, ocurren por accidentes de tránsito.

Con un formato único, los participantes corren lo más lejos posible hasta que son alcanzados por una línea de meta en movimiento, el Catcher Car, que persigue a los corredores a lo largo del camino, cada vez más rápido, hasta que todos hayan sido atrapados. Esta línea de meta móvil permite a los participantes con cualquier nivel de habilidad completar la carrera. Los más lentos terminan antes, mientras que los últimos en ser capturados se declaran Campeones Wings for Life World Run.

El año pasado se sumaron corredores de 195 nacionalidades y se logró recaudar más de 4.1 millones de euros. Este 2022 la carrera podrá disputarse a través del app oficial Wings For Life World Run, por lo que todos podrán participar en cualquier lugar del mundo, a su ritmo, y sin necesidad de aglomerarse. La aplicación puede ser descargada para iOS y Android.

Correr para superar sus propios límites se ajusta al formato de la carrera Wings for Life, ya que no existe punto de llegada. La competencia les da a los corredores una ventaja de 30 minutos antes de que el Catcher-Car arranque y comience a aumentar gradualmente su velocidad. La carrera de cada participante termina cuando el auto los alcanza (real o virtualmente, si participan a través de la app). Y en el caso de los ultra-corredores, como es el caso del campeón del 2016 Giorgio Calcaterra, eso puede significar correr 80 kilómetros. E incluso para amateurs, el formato único de la disciplina genera que hagan desaparecer sus propias barreras.

