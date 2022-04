Una reconocida marca de indumentaria dejará de patrocinar a atletas y asociaciones de Rusia por la guerra en Ucrania

Puma interrumpió el patrocinio con atletas y empresas rusas (REUTERS/Annegret Hilse/File Photo)

Debido a la invasión de las tropas de Rusia en el territorio de Ucrania, Puma, una de las marcas de indumentaria deportiva más reconocidas del mundo anunció la interrupción de los contratos de patrocinio con atletas y asociaciones deportivas rusas.

El consejero delegado de la marca alemana Puma, Björn Gulden, explicó este miércoles al presentar el balance del primer trimestre que las 110 tiendas que tiene la empresa en Rusia seguirán cerradas. Además, confirmó que la empresa tiene 1.300 empleados en el país que preside Vladimir Putin a los que les va a seguir pagando, a pesar de que no produce ropa en dicho territorio.

Hay que recordar que el pasado 5 de marzo, Puma había anunciado el cese de suministros a Rusia tras el comienzo del conflicto bélico con Ucrania. “Hemos decidido suspender el trabajo de todas nuestras tiendas en la Federación Rusa”, dijo la compañía en un posteo en su cuenta oficial de Twitter..

Puma es una corporación multinacional alemana que diseña y fabrica calzado, ropa y accesorios deportivos e informales. Es el tercer mayor fabricante de ropa deportiva del mundo. A diferencia de lo que ocurre en suelo ruso, la marca si produce materiales en Ucrania: confecciona guantes para arqueros de fútbol, pero debido a la guerra, dicha producción tuvo que detenerse, según indicó la agencia EFE.

Una vez que se produjo el ataque de las tropas rusas a Ucrania, varias fueron las medidas que se aplicaron en el mundo del deporte contra deportistas rusos o mismo para personas relacionadas a clubes o federaciones. El caso más resonante fue la expulsión de parte de la Premier League al ex propietario del Chelsea, el magnate Roman Abramovich. Luego que el gobierno de Gran Bretaña le aplicó sanciones al multimillonario, tuvo que desprenderse del equipo que dirige el alemán Thomas Tuchel, último campeón de la Champions League.

Chelsea fue otro de los equipos que se vio afectado por las sanciones a Rusia, en este caso a su ex propietario, el magnate Roman Abramovich (REUTERS/David Klein)

En el caso del tenis, la última medida que se tomó fue en la previa de una de las mayores atracciones en el circuito profesional de tenis. Los organizadores de Wimbledon, uno de los cuatro Grand Slam, decidieron excluir a los jugadores rusos y bielorrusos pese a que hasta ahora habían podido continuar participando en las competiciones ATP y WTA con bandera neutral.

“En las circunstancias de tal agresión militar injustificada y sin precedentes, sería inaceptable que el régimen ruso obtuviera algún beneficio de la participación de jugadores rusos o bielorrusos en The Championships. Por lo tanto, es nuestra intención, con profundo pesar, rechazar las entradas de jugadores rusos y bielorrusos a The Championships 2022 (...) Si las circunstancias cambian materialmente entre ahora y junio, lo consideraremos y responderemos en consecuencia”, comunicaron desde el All England Club.

Otra de las decisiones que generaron impacto se produjeron por parte de la FIFA, que excluyó a la selección masculina del repechaje para el Mundial de Qatar 2022, por lo que el conjunto que fue local hace cuatro años en la Copa del Mundo no pudo enfrentarse a Polonia en la primera instancia.

