“Fui hecho para ser así, a veces da miedo”: el anticipo del testimonio que Mike Tyson anuncia como “la entrevista que nunca tuve”

Anticipo de la entrevista de Mike Tyson con World Boxing Council. El ex campeón mundial de pesos pesados la anuncia como "la entrevista que nunca tuve".

Cada vez que Mike Tyson, ex campeón mundial de pesos pesados, aparece en los medios o con sus publicaciones en su cuenta de Instagram, suele revolucionar a los fanáticos. Pero ahora se lo nota muy reflexivo en una nota que se entrenará este miércoles, que el propio Iron Mike anticipa como “la entrevista que nunca tuve”.

“Mi primera pelea fue por una paloma y eso me llevó hasta aquí. La vida es sólo una competencia para mejorar la vida”, afirmó el ex pugilista de 55 años en una entrevista producida por el Consejo Mundial del Boxeo (WBC), que se publicará mañana. “No sé, fui hecho para ser así. No sé, a veces da miedo. Soy tan pequeño. Estoy muy observado, pero hago mucho ruido”, agregó.

“Una entrevista muy interesante e íntima con uno de los boxeados más importantes y controvertidos de todos los tiempos, Mike Tyson”, anuncia el WBC sobre el testimonio que podrá verse este miércoles a las 16.00 horas del Pacífico en los Estados Unidos (a las 20.00 horas de la Argentina).

Tyson ama a las palomas desde niño

Sobre la anécdota de la paloma, contó Mike que cuando tenía sólo diez años murió su paloma Julius. Quedó consternado y quiso organizarle a su paloma un pequeño ceremonial de despedida, pero no pudo hacerla porque un basurero, que vio cómo el ave yacía en su jaula sin vida, la tiró.

”Una mañana me desperté y encontré que mi paloma favorita, Julius, había muerto, quedé devastado y decidí que iba a usar su jaula como su féretro para honrarla. Dejé un momento la jaula en la puerta y entré a buscar algo. Cuando regresé vi a un hombre de saneamiento meter la jaula en la trituradora del camión”, recordó hace dos años Tyson, también en declaraciones al WBC.

Fue entonces, cuando Tyson desató su furia, según contó: “Fui a por él y lancé a su sien una titánica mano derecha que lo dejó fuera de combate”, relató, como si la calle fuera un cuadrilátero. “Le había arrancado la cabeza a la primera cosa que amé”, esgrimió.

Iron Mike y su estatua

Tyson sigue adorando a esas aves y hoy es criador, entre sus varias actividades, entre las que también surge una compañía de cannabis. El año pasado llegó a revelar la fortuna que sería capaz de pagar por una paloma pedigree.

Por otro lado, en los últimos día Iron Mike fue noticia por haber agredido a una pasajero en un avión que lo habría molestado.

El estadounidense volvió al ring en una exhibición en noviembre de 2020 ante Roy Jones Jr. Desde entonces, se ha especulado con otra presentación similar y en los últimos meses el nombre del youtuber Jake Paul parece haberse instalado en los principales portales norteamericanos y europeos, aunque hace algunas semanas el propio Tyson desmintió que existan negociaciones.

Mientras tanto, suele publicar videos en su perfil de Instagram en los que se lo ve entrenando y “haciendo puños” en un cuadrilátero como parte de un duro entrenamiento que lleva a cabo, el cual forma parte de una rutina combinada con una dieta para otra eventual vuelta al ring.

SEGUIR LEYENDO