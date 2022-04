Polémica en torno a la muerte de Emiliano Sala: Cardiff habría reclamado una suma millonaria a Nantes

Emiliano Sala había fichado por el Cardiff City

Un nuevo juicio se lleva adelante en Inglaterra para intentar esclarecer lo ocurrido con el vuelo que trasladaba al argentino Emiliano Sala que se precipitó sobre el Canal de la Mancha a comienzos del 2019. El futbolista, que por entonces había cerrado un fichaje para jugar en la Premier League, perdió la vida al igual que el piloto que estaba al mando de la avioneta. Mientras la familia del deportista intenta encontrar las respuestas del hecho, una polémica se desató en Europa: aseguran que Cardiff City le reclamará a Nantes 80 millones de libras (95 millones de euros).

El diario británico The Sun dio a conocer esta información en las últimas horas apoyándose en datos que se publicaron en un libro sobre el suceso llamado “The Truth: The Killing of Emiliano Sala” (La verdad: el asesinato de Emiliano Sala). Allí se argumenta que Nantes está apuntado como responsable de la muerte del futbolista que tenía 28 años porque el agente Willie McKay actuó en nombre del club francés y fue el encargado de organizar el trágico vuelo que se estrelló en el Canal de la Mancha.

El traspaso de Sala se había acordado en 17 millones de euros, pero Cardiff City habría reclamado una compensación de unos 95 millones de euros “en derechos de televisión, publicidad y patrocinio”, según aclaró The Sun.

La noticia tuvo un eco en todo el mundo, a punto tal que la institución que actualmente está en la segunda división y corre riesgo de descender publicó un breve comunicado para desmentir la información: “El Cardiff City FC desea aclarar que no hay nada de cierto en las noticias de la prensa de hoy en relación con una reclamación de compensación contra el FC Nantes. Las sugerencias que se han hecho pueden descartarse por completo como falsas”.

Sin embargo, el diario inglés apoyado en el libro que repasa el fallecimiento de Sala asegura que el reclamo se presentó durante la “reciente audiencia de apelación del Tribunal de Arbitraje Deportivo” donde se debate si Cardiff debería abonarle a Nantes la tarifa de 17 millones que se pactó por la transferencia del jugador.

“Warnock estaba convencido de que solo unos pocos goles de Sala habrían sido suficientes para mantener la categoría, y que no podrían haber comprado un delantero alternativo ya que la ventana se había cerrado en el momento de la tragedia”, informó The Sun sobre un supuesto análisis del ex entrenador Neil Warnock.

Emiliano Sala murió cuando viajó desde Nantes hacia Cardiff tras cerrar su traspaso con el club de la Premier League (Foto: Reuters)

Hace algunos meses, la Justicia condenó a 18 meses de prisión a David Henderson, el piloto que coordinó el vuelo por haberlo encontrado culpable de negligencia. Al mismo tiempo, se abrió otro proceso en un tribunal de Dorset, sur de Inglaterra, donde hubo declaraciones del médico Basil Purdue confirmando que Sala sufrió un “envenenamiento grave por monóxido de carbono”.

En septiembre del 2019, la FIFA había decretado que el Cardiff debía pagar 6 millones de euros al Nantes de los 17 millones pactados para la transferencia. El organismo que regula al fútbol previamente había incitado que las entidades lleguen a una conciliación sin necesidad de intervenir, pero finalmente debió involucrarse en el tema. Rápidamente, el club galés realizó una presentación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Cardiff presentó pruebas ante FIFA previamente para evitar pagar el costo del traspaso. “Es un litigio sobre un contrato con el trasfondo del aspecto humano. Una situación que no es ya triste, sino trágica, lo que le ha sucedido a Emiliano Sala. Lo único que se puede hacer es abrazar a su familia. Y luego esperar que la FIFA y los clubes puedan alcanzar un acuerdo”, había dicho el presidente de FIFA Gianni Infantino.

