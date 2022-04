Tigres vs América: dónde y cuándo ver la prueba de fuego del Tano Ortíz contra el Piojo Herrera

Tigres y Águilas buscarán chocar en la cancha del Estadio Universitario (Foto: José Méndez/EFE)

El relevo de Fernando Ortiz a Santiago Solari en la dirección técnica de las Águilas del América fue el aliciente necesario para mejorar el desempeño del equipo. Tras la disputa de siete encuentros al frente, el Tano ha logrado la cosecha de 16 unidades. Este sábado buscará extender su paso sobre los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), aunque el equipo de Miguel Herrera buscará afianzarse en la segunda posición general del torneo.

Los de Coapa se presentarán en la cancha del Estadio Universitario con una impresionante racha de cinco victorias al hilo. El buen momento los ha llevado a rescatar unidades tanto de local como de visita y buscarán aprovechar la vulnerabilidad de los Tigres, quienes dejaron escapar las tres unidades al caer por dos goles a cero en su visita al Estadio Victoria de Aguascalientes.

Los seguidores del equipo regiomontano podrían hacer la diferencia en la búsqueda de su equipo por la victoria. Gracias a que la situación sanitaria ha sido catalogada como favorable, el Volcán podrá albergar en su totalidad a los asistentes. Mientras tanto, las personas interesadas en seguir las acciones del partido totalmente en vivo podrán hacerlo por medio de diversas plataformas.

Miguel Herrera enfrentará al equipo con el que conquistó la gloria (Foto: Miguel Sierra/EFE)

Lugar: Estadio Universitario, San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Fecha: sábado 23 de abril de 2022.

Hora: 19:00.

Televisión: el encuentro de la jornada 16 será transmitido por medio de la señal de TUDN, tanto en la televisión abierta en el canal 5, como en la señal de paga. En la segunda opción, el canal Afizzionados también ofrecerá la cobertura.

Internet y Aplicación: las dos plataformas, así como Bilm TV, habilitarán su sitio web oficial y la aplicación para teléfono móvil para que las personas con suscripción vigente puedan seguir las acciones del encuentro.

Radio: dos emisoras llevarán la crónica del encuentro en tiempo real. Por un lado W Deportes brindará sus micrófonos para la narración a través del 730 de amplitud modulada (am) y el 96.9 de frecuencia modulada (fm). En tanto, La Octava Sports hará lo propio en el 1030 de am y el 107.3 de HD2.

Luego del descalabro padecido ante la escuadra de Jaime Lozano, Miguel Herrera buscará sobreponerse y volver a la senda de la victoria con miras al cierre de la temporada regular. En ese sentido, con la intención de asegurar la victoria, enviará un cuadro ofensivo que sea capaz de vulnerar el arco de Guillermo Ochoa desde el arranque del partido.

Fernando Ortiz devolvió a las Águilas a la lucha por la liguilla (Foto: Twitter/@ClubAmerica)

Según confirmó en conferencia de prensa, Nahuel Guzmán será el arquero titular y su línea de zagueros la compondrán Jesús Dueñas, Juan José Purata, Jesús Ángulo y Javier Aquino. En el mediocampo estará Guido Pizarro, Rafael Carioca y Juan Pablo Vigón. Mientras tanto, en la ofensiva figurarán Florian Thauvin, Luis Quiñones y André-Pierre Gignac.

En tanto, las Águilas llegarán en su mejor momento del torneo. Ubicados en el octavo peldaño de la tabla general, buscarán una victoria que les ayude a escalar de manera provisional hasta la cuarta posición, es decir, la última de clasificación directa. En caso de conseguirlo, deberán esperar a una posible derrota de Cruz Azul este fin de semana para defender su estancia en la liguilla en el Clásico Joven que se disputará en la última jornada.

Si no logran sumar de tres puntos, la clasificación directa se esfumaría y dependerán de combinaciones de resultados para no salir de la zona de repechaje. En caso de empate, deberán aguardar a que Toluca no gane ante Atlas, mientras que si pierden deberán esperar a que Santos y Tijuana no sumen tres unidades.

