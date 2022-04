“El árbitro se reía con Ancelotti”: fuerte acusación de Tuchel tras la eliminación del Chelsea en la Champions League

La bronca de Thomas Tuchel con el árbitro por reírse con Ancelotti

No fue una jornada agradable en absoluta para Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, quien no solamente quedó eliminado de la UEFA Champions League pese a su victoria por 3-2 ante el Real Madrid (resultado global de 5-4) sino que también se mostró decepcionado al ver al árbitro polaco Szymon Marciniak estaba “sonriendo y riendo” con Carlo Ancelotti al término del encuentro que de disputó este miércoles en la capital española.

Tuchel, quien llevó a los Blues a ser campeones de Europa la temporada pasada, declaró en rueda de prensa que no le gustó en absoluto ver que Marciniak se lo pasara bien con Ancelotti tras el pitazo final del partido jugado en el Estadio Santiago Bernabéu, donde el cuadro inglés puso en aprietos al elenco local.

“Estoy muy decepcionado de que el referí estuviera pasando un buen rato con mi colega Mr. Carlo Ancelotti. Yo sé que Carlo es un caballero y un buen hombre pero, cuando fui a agradecerle por el partido, vi al árbitro riéndose fuerte y sonriendo con el DT rival”, denunció el estratega germano en la rueda de prensa.

El árbitro Szymon Marciniak le negó un gol al Chelsea tras la revisión del VAR (Foto: REUTERS)

El entrenador del Chelsea comentó que no le agradó que el colegiado y su colega tomaran esa postura después del gran esfuerzo que hizo su equipo: “Creo que es un pésimo momento para hacerlo tras el pitazo final, después de 126 minutos de un equipo dando su corazón. Cuando vas y ves a un árbitro sonriendo y riéndose con el otro entrenador, es un mal momento. Se lo he dicho.”

A Tuchel también le disgustó que Marciniak no fuera a comprar él mismo el monitor del VAR cuando se anuló un remate de Marcos Alonso por mano en el segundo tiempo del partido. ”No vi el gol, pero estoy súper decepcionado de que no saliera a comprobarlo por su cuenta. Debe seguir siendo quien manda y no dar las decisiones a alguien en una silla que está aislado”, sentenció el ex DT del PSG.

Por otra parte, el técnico alemán también se mostró satisfecho porque su equipo dejó todo en el campo de juego para intentar dar la vuelta a la eliminatoria: “Hoy hemos ido al límite. Estoy muy orgulloso de mis jugadores y creo que merecimos la clasificación, pero la suerte no estuvo de nuestro lado. No hay que lamentar nada. Este es el tipo de derrotas que puedes tomar con orgullo como deportista. La exigencia en el Chelsea es muy alta y los jugadores respondieron de una manera que nos hace sentir orgullosos a todos.”

Tuchel recriminó que el árbitro se reía con Carlo Ancelotti al término del partido entre Real Madrid y Chelsea (Foto: REUTERS)

El Chelsea de Tuchel, que era el equipo defensor del título en esta edición de la Champions League, perdió por 3-1 en el partido de ida que se jugó en Stamford Bridge, pero acarició una sorprendente remontada en la revancha tras adelantarse por 3-0 en el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, los locales empataron la eliminatoria a 4-4 a falta de 10 minutos para el final, antes de que Karim Benzema marcara en la prórroga para que el Real Madrid pasara a las semifinales.

