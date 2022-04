Preocupación mundial: Freddy Rincón sigue en “estado crítico” tras el grave accidente e investigan quién manejaba el vehículo

Freddy Rincón, leyenda del fútbol colombiano, sufrió un grave accidente automovilístico y está grave.

Un ex jugador del calibre de Freddy Rincón, quien vistió la camiseta del Real Madrid y fue parte de la generación dorada que clasificó a Colombia a tres mundiales consecutivos (1990, 1994 y 1998), tiene en vilo a todo el mundo porque se encuentra hospitalizado en cuidados intensivos tras protagonizar un aparatoso accidente de tránsito este lunes en Cali. Según el último parte médico, su condición sigue siendo “muy crítica”

El ex jugador de 55 años –que también jugó en Napoli, Palmeiras y Corinthians, entre otros equipos– tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por las lesiones que sufrió cuando la camioneta en la que viajaba fue embestida por un autobús.

Según apuntó Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, el incidente ocurrió a las 4:11 de la madrugada. La camioneta Ford de placas UGR-410 en la que iba Rincón chocó contra un bus del sistema de transporte masivo MIO cuando iba camino al sector del parque de El Perro.

En las imágenes de una cámara de seguridad de la zona, que fueron difundidas por medios locales, se ve que no viajaban a gran velocidad cuando el vehículo cruza en una intersección y el bus lo embiste por el lado del copiloto. Se investiga si la camioneta cruzó con el semáforo en rojo.

Las cámaras de seguridad grabaron el momento exacto en el que la camioneta en la que iba Freddy Rincón se estrella con un articuladio del MIO. Video: El País de Cali (Twitter @elpaiscali)

Además de Freddy Rincón, en el vehículo particular había otras dos personas: María Manuela Patiño, de 20 años, y Diana Lorena Cortés, de 43 años, que afortunadamente se encuentran fuera de peligro. También se especula con que había una cuarta persona con ellos pero, hasta el momento, no hay información de quien se cree que estaba al volante al momento de la colisión.

No obstante, el subsecretario de movilidad de Cali, Edwin Candelo, sostuvo que era Rincón quien conducía la camioneta. Según manifestó Candelo, una de las mujeres que iba con él confirmó la versión: “El agente de tránsito que tiene el caso dice que entrevistó a una de las dos mujeres que iba en el vehículo y ella le expresa que el que iba conduciendo era Freddy Rincón”.

En un primer balance, la alcaldía registró cinco heridos, entre ellos el ex futbolista y el conductor del bus, ambos atendidos en hospitales. El chofer de transporte público resultó negativo en la prueba de alcoholemia, mientras que a Rincón no se le pudo practicar el test por su estado crítico.

Así quedó la camioneta en la que viajaba Freddy Rincón.

Según un vocero de la Clínica Imbanaco Grupo Quirón, el ex futbolista colombiano llegó con un “trauma craneoencefálico severo”. Más adelante, el doctor Laureano Quintero, dio algunos detalles sobre el estado de salud del ídolo: “Fue intervenido quirúrgicamente, una cirugía que tardó dos horas y 45 minutos. Una vez intervenido ha sido trasladado a nuestra unidad de cuidado intensivo. Su condición, teniendo en cuenta los muy delicados hallazgos en la cirugía, es muy crítica y su pronóstico es reservado.”

Quintero, quien es el director del centro hospitalario, dio un último parte médico recientemente y reiteró que “su pronostico no ha cambiado, sigue siendo muy reservado”, además de que están llevando adelante todas las medidas necesarias para mejorar la salud del ex jugador de América de Cali.

Freddy Rincón sigue hospitalizado con pronóstico "muy reservado".

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF), al igual que varios clubes de la Liga local y personalidades del fútbol, enviaron mensajes de apoyo a un Freddy Rincón que fue parte de esa selección que puso fin a una sequía de 28 años sin participar en la Copa Mundial de la FIFA al clasificarse a la cita de Italia 1990. Su gol más recordado con su combinado nacional fue justamente el que anotó contra Alemania Occidental para sellar un empate 1-1, que aseguró la clasificación a octavos de final en ese torneo. Rincón se retiró de la selección colombiana en 2001, luego de anotar 17 goles en 84 partidos.

En las últimas horas, llegó a la ciudad Sebastián Rincón, hijo de Freddy, quien actualmente se desempeña como futbolista de Barracas Central en la Argentina y recibió permiso del club para viajar a Cali a acompañar a su padre y toda la familia en este momento tan difícil.

“Hablo mucho con mi papá. Escuché mil veces sus historias con la selección. El gol contra Alemania en el Mundial de 1990, el 5 a 0 en el Monumental o el equipo de 1994 son temas que tratamos seguido. Cada vez que termino un partido, me llama para corregirme cosas, porque es muy crítico. Más de una vez salí de la cancha sabiendo que había hecho las cosas bien, pero cuando él me llamaba siempre había algo por corregir. Si bien reconoce cuando tuve una tarea destacada, me remarca que en tal minuto di un pase mal, no retrocedí como debía o no me perfilé bien para definir. Si en un partido hago dos goles, él me va a decir que podría haber hecho tres”, había relatado Sebastián sobre el vínculo con su padre en una entrevista que le brindó a Infobae meses atrás.

