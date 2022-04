Pumas y Cruz Azul chocan en semifinales de Concacaf; el historial favorece a los celestes

Dos veces se han enfrentado en el campeonato de Concacaf, dos veces Cruz Azul ha avanzado. (Foto: Instagram/@ligabbvamx)

Pumas y Cruz Azul protagonizan una de las semifinales en la Liga de Campeones de la Concacaf. El primer duelo de la se llevará a cabo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario con la Máquina como ligero favorito para llevarse el partido y la llave. Está programado para 21:00 horas de este martes cinco de abril. En las estadísticas del torneo internacional, los celestes aventajan a los universitarios con dos series ganadas de dos disputadas.

El historial dicta que ambos clubes se han enfrentado en las ediciones de 2008-09 y de 2009-10, ambas con victorias de Cruz Azul. La primera de ellas en instancias de cuartos de final y la segunda, en la antesala a la final. La primera vez que chocaron la serie tuvo un marcador global de dos goles por cero, una anotación por partido. En el de ida Jaime Lozano fue el goleador, mientras que en la vuelta fue el paraguayo Cristian Riveros.

Un año después, por segundo torneo consecutivo, volvieron a encontrarse. Ahora en semifinales. La historia comenzó con los Pumas ganando el primer compromiso por una gol por cero gracias a las acciones de Pablo Barrera. No obstante, el juego final resultó en una abultado marcador en favor de los celestes: cinco anotaciones a cero (global de cinco por uno). Los responsables de aquella goleada fueron Riveros, Horacio Cervantes, Adrián Cortés, Rogelio Chávez y Gerardo Lugo.

Dos series ganadas de Cruz Azul sobre Pumas en Concacaf: en 2008-09 y en 2009-10. EFE/Alex Cruz

Liga de Campeones 2008-09: cuartos de final, Pumas 0-2 Cruz Azul (0-1 y 0-1).

Liga de Campeones 2009-10: semifinales, Pumas 1-5 Cruz Azul (1-0 y 0-5).

Ahora, los capitalinos se ven las caras en el campeonato internacional con la final en mente. Pumas abre en casa, donde deberá conseguir un resultado a favor si quiere mantener vivas sus esperanzas para el cierre de la llave que tendrá lugar en el Estadio Azteca el próximo martes 12 de abril a las 21:00 horas.

“Siempre hacemos encuentros atractivos con Cruz Azul porque los dos queremos ganar, no especulamos y eso hace que el público tenga buenos espectáculos. Espero algo más estudiado y más cerrado al principio. Reynoso siempre plantea partidos de ir para adelante por eso hacemos partidos de golpe por golpe que se vuelven atractivos y series abiertas. Espero que ganemos, ese es nuestro objetivo, pero sin sufrir”, dijo Andrés Lillini, técnico universitario.

La última vez que se enfrentaron en instancias finales fue en las semifinales del Apertura 2020 de la Liga MX. Pumas eliminó a Cruz Azul al empatar 4-4 y tener mejor posición en la tabla. REUTERS/Henry Romero

Sobre la relevancia que tiene el juego, aseguró que “vamos con toda la carne al asador, es una oportunidad única, es una hermosa competencia para jugarla y no dejarla pasar. Para nosotros deportivamente es algo que este grupo se lo ganó y lo buscó. Todos están a disposición iremos con lo mejor que tengamos este partido de 180 minutos”.

En contraparte, Juan Reynoso, entrenador en la Noria aseguró que la serie no se trata de una revancha (en relación a la eliminación de su equipo ante Pumas en el Apertura 2020 donde tras un marcador de cuatro por cero, fue alcanzado y superado por mejor posición en la tabla).

“Si fuera aficionado me gustaría que fuera espectacular, pero como técnico trataremos de sorprender, y que los podamos neutralizar en sus situaciones cerradas. Va a ser una serie cerrada, no creo que sea de muchos goles, y si es así, ojalá sean de nosotros. No creo en las deudas o revanchas, creo en las exigencias del plantel y meternos a la final por lo que representa este club. Tenemos que hacer una serie muy inteligente, respetar cada momento del juego y plasmar lo que sabemos”, dijo el técnico que hizo campeón al club después de más de 23 años.

