Héctor Herrera va por las primeras semifinales de UEFA Champions League en su carrera

Héctor Herrera, jugador del Atlético de Madrid. Foto: Twitter @HHerreramex

El Atlético de Madrid del mexicano Héctor Herrera inicia su lucha por meterse a las semifinales de la UEFA Champions League. En la ida de los cuartos de final los colchoneros visitan Inglaterra para enfrentar al Manchester City, rival en turno. Aunque el seleccionado nacional por México se perderá el compromiso por lesión, se espera su recuperación para el de vuelta, en el que buscará estar en la antesala de la final por primera vez en su carrera.

El mediocampista quedó fuera de la convocatoria del cuadro madrileño por segundo juego consecutivo debido a que no ha podido superar las molestias físicas que presentó durante una sesión de entrenamientos. Diego Cholo Simeone, no obstante, ha anunciado que no se trata de nada grave y espera poder contar con él pronto. Sobre su visita a Manchester, el entrenador argentino sostuvo que el equipo buscará mantener el estilo de juego y destacó la calidad de jugadores que posee el oponente.

“El Manchester City tiene futbolistas extraordinarios. Lo que más me gusta es el esfuerzo que tienen para recuperar la pelota y para proponer en ataque. Es un equipo que da gusto verlo jugar. Evoluciona continuamente y lo que más me gusta es ver a jugadores de la categoría de Sterling o De Bruyne correr y presionar siempre activos, sin dar una pelota por perdida. El talento que te da esa cuota de trabajo es lo que todos los entrenadores queremos”, dijo en conferencia de prensa.

En relación a la participación del ex Tuzo de Pachuca, desde que llegó al fútbol europeo se ha mantenido disputando el torneo de élite. En 2013 cuando llegó al Porto de Portugal de inmediato participó, en lo que fue su primer campeonato con los Dragones, pero fueron eliminados en la fase de grupos al quedar en la tercera posición con cinco puntos. En las seis temporadas que jugó con los lusitanos, disputó el torneo en todas.

De ese total, en dos ocasiones no pasaron de los grupos, otras dos fueron eliminados en octavos de final, mientras que el resto lograron meterse entre los ocho mejores clubes del viejo continente. Ya con los madrileños, Herrera suma dos ediciones en las que la fase más lejana a la que han llegado es a los cuartos de final en 2019-2020. Es decir, el mediocampista mexicano nunca ha podido disputar unas semifinales de UEFA Champions League.

Participaciones con Porto

Champions League 2013-14: eliminado en fase de grupos.

Champions League 2014-15: eliminado en cuartos de final por Bayern Munich (marcador global 4-7).

Champions League 2015-16: eliminado en fases de grupos.

Champions League 2016-17: eliminado en octavos de final por Juventus (marcador global 0-3).

Champions League 2017-18: eliminado en octavos de final por Liverpool (marcador global 0-5).

Champions League 2018-19: eliminado en cuartos de final por Liverpool (marcador global 1-6).

Participaciones con Atlético de Madrid

Champions League 2019-20: eliminado en cuartos de final por Leipzig (marcador 1-2 a partido único por medidas de covid-19).

Champions League 2020-21: eliminado en octavos de final por Chelsea (marcador global 0-3).

Champions League 2021-22: en disputa de los cuartos de final (en octavos de final superaron a Manchester United de Cristiano Ronaldo por marcador global de 2-1).

El partido de ida está programado para el martes cinco de abril a las 14:00 horas en el Estadio Etihad, en la ciudad de Manchester. El de vuelta se jugará en el Estadio Wanda Metropolitano, en la capital española, también a las 14:00 horas. Ambos horarios en relación al tiempo del centro de México.

