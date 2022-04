Manuel Lanzini volcó con su automóvil en una carretera de Inglaterra: “Fue un susto muy grande”

El mediocampista del West Ham tuvo un accidente en Inglaterra

Manuel Lanzini encendió todas las alarmas al protagonizar un duro accidente de tránsito en una carretera en Inglaterra cuando se dirigía camino rumbo al campo de entrenamiento del West Ham, su actual club. Pese a las impactantes imágenes que se viralizaron en las redes sociales, el mediocampista salió ileso y llevó tranquilidad en sus redes sociales.

Según informó el diario Mirror, el volante, que también se encuentra en la órbita de Lionel Scaloni para la lista de cara al Mundial de Qatar 2022, iba como acompañante en un auto Mercedes Benz Clase V. El conductor del vehículo perdió el control en un tramo de la ruta A12 y volcó. El rotativo británico informó que el futbolista pudo salir por sus propios medios antes de que los bomberos llegaran al lugar para brindar asistencia.

El posteo de Manu Lanzini tras el accidente

Lanzini fue trasladado a un hospital para ser revisado, donde se constató que no contaba con heridas de consideración; por lo que más tarde se sumó a la práctica de los Hammers (Martillos) comandada por el escoses David Moyes. Los de Londres, tras 30 jornadas, son uno de los protagonistas de la Premier League, al ostentar 48 unidades y estar a sólo dos de alcanzar al Manchester United (clasificado a la Conference League) y a tres del Tottenham (en puestos de Europa League).

Al hacerse pública la noticia, el ex Fluminense de Brasil y Al-Jazira de Emiratos Árabes Unidos utilizó su cuenta de Instagram para agradecer las muestras de apoyo que recibió y para aclarar que estaba en un buen estado de salud. “Hola gente, quería agradecerles a todos por los mensajes de apoyo y cariño en este día, me hicieron muy bien ya que fue un susto muy grande, pero gracias a Dios, dentro de lo que fue el accidente, todo salió bien. Muchas gracias”, escribió el mediocampista de 29 años junto a una foto en la que se lo puede ver sonriente. El accidente se produjo poco después de que Manu aterrizara en Inglaterra tras formar parte del plantel de la Albiceleste en las Eliminatorias Sudamericanas (fue suplente ante Venezuela y Ecuador -no ingresó-).

Por otra parte, desde el West Ham advirtieron que el cuerpo médico del club también chequeó el estado físico del deportista al llegar al club. No obstante, aún no hay certezas sobre si podrá decir presente en el partido de este domingo, desde las 10, ante Everton (17°, con 25 puntos) en el Estadio Olímpico de Londres.

