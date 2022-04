Los posibles rivales de Argentina: cuál sería el Grupo de la Muerte y la zona más accesible

Los posibles escenarios para Argentina en los grupos del Mundial de Qatar

Después de la frustración que generó el paso de la selección argentina por el Mundial de Rusia 2018 y la temprana eliminación en los octavos de final en manos de Francia, que luego terminaría como campeona del mundo por segunda vez en su historia, los aires parecen haber cambiado en la previa de una nueva edición de la Copa del Mundo.

Clasificada con holgura en las Eliminatorias Sudamericanas, cuatro fechas antes del cierre y de manera invicta, sumado a que el equipo de Lionel Scaloni viene de igualar la mejor racha de partidos sin perder con 31 que ostentaba el seleccionado que dirigió Alfio Basile de 1991 a 1993, el presente es promisorio para un conjunto que posiblemente tenga por última vez a Lionel Messi como bandera en el Mundial de Qatar 2022.

A la espera de lo que sucederá a partir del 21 de noviembre, día de la ceremonia inaugural del máximo evento deportivo en la historia de Medio Oriente, Argentina conocerá sus rivales para la fase de grupos del Mundial. Luego de la actualización del último ranking FIFA con fecha de 31 marzo, se hicieron oficiales los cuatro bombos con las selecciones ya clasificadas y los asteriscos que restan por los repechajes en Europa (Escocia/Ucrania vs. Gales), Concacaf vs. Oceanía (Costa Rica vs. Nueva Zelanda) y el de Conmebol vs. Asia (Perú vs. Australia/Emiratos Árabes Unidos).

El detalle es que no podrá coincidir en su zona con los cabeza de serie ni con aquellos países con los que comparte federación. Es decir: Uruguay (bombo 2), Ecuador (bombo 4) y Perú (bombo 4 en el repechaje).

Infobae analizó las posibilidades de los rivales que podrían tocarle a Argentina en el mejor y peor de los escenarios. Para eso, en la calculadora ingresaron dos datos básicos a tener en cuenta para dicha suposición. En primer lugar, la valoración de los seleccionados en el ranking FIFA, que es el formato que utiliza la entidad que rige los destinos del fútbol en el mundo para marcar a los mejores combinados nacionales. Y en segundo orden, la historia y la actualidad de los equipos, sumado a sus figuras.

Si hablamos del peor grupo que le puede tocar a Messi y compañía, hay que empezar por el Bombo 2, el más temido. De esos nombres, que incluyen a Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia, Uruguay, México y Estados Unidos, la Albiceleste no podrá enfrentarse a la Celeste por compartir la misma confederación. Pero sí podría repetir un cruce que, por el historial entre ambos y la actualidad, sería el más complicado.

Argentina podría tener a Alemania como su primer rival en la zona. De encontrarse con la Die Mannschaft sería la primera vez en fase de grupos, ya que se vieron las caras en tres finales de los Mundiales (México 86 quedó para la Selección y en Italia 90 más Brasil 2014 el festejo fue para los alemanes) y en varias rondas eliminatorias como en los cuartos de final de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

El equipo germano, a cargo de Hans-Dieter Flick tras el exitoso paso de Joachim Löw, es uno de los seleccionados potencia que no será cabeza de serie.

Alemania es una de las selecciones más complejas para enfrentarse en la fase de grupos de Qatar 2022 (Foto: Reuters)

Si viajamos al Bombo 3, que sufrió un cambio de última hora por la actualización del ranking con la salida de Canadá -perdió ante Panamá en la última fecha de Concacaf- y el ingreso de Túnez, estará compuesto además por Senegal, Irán, Serbia, Japón, Polonia, Corea del Sur y Marruecos.

Entre esos combinados nacionales, el mejor ubicado en la clasificación y que llega con un presente casi inmejorable es Senegal. Los Leones de la Teranga, que tienen como DT al histórico ex jugador Aliou Cissé, viene de superar a Egipto en una increíble definición por penales para avanzar en la eliminatorias por una de las plazas de África.

Con futbolistas de la talla del arquero Edouard Mendy (Chelsea), el capitán Kalidou Koulibaly (Napoli), Adbou Diallo (PSG), Doulaye Dia (Villarreal), Idrissa Guaye (PSG) y la figura del Liverpool, Sadio Mané, los senegaleses se consagraron campeones africanos y se convirtieron en otro rival de temer para la selección argentina y cualquiera de las otras que lo tenga en la fase de grupos.

Ya si pasamos al Bombo 4, ahí las cuentas marcan que al día de hoy, Canadá sería uno de los equipos nacionales que más podrían complicar si le toca en la zona a los dirigidos por Scaloni. A la espera de saber quién será el conjunto europeo que se meta finalmente en la Copa del Mundo, con Gales como mejor exponente de la mano de Gareth Bale, sumado a Escocia o Ucrania, los canadienses dieron la sorpresa y terminaron como los reyes en las eliminatorias de Concacaf por encima de México y Estados Unidos.

Con futbolistas con experiencia en Europa como Milan Borjan, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Tajon Buchanan, Stephen Eustaquio, Jonathan David y Alphonso Davies, el conjunto de la Hoja de Maple vuelve a ser parte de un Mundial tras 36 años.

De esta manera, de darse el siempre mencionado “Grupo de la Muerte” para Argentina estaría conformado junto a Alemania, Senegal y Canadá.

Estados Unidos, otro posible rival del Bombo 2 en el sorteo (USA TODAY/Scott Wachter)

Del otro lado, varios son los fanáticos argentinos que sueñan con una zona accesible para no afrontar tantas complicaciones a la hora de buscar los octavos de final en Qatar. En ese sentido, la selección más débil del Bombo 2 sería Estados Unidos. Ubicada en el puesto 15 del ranking de la FIFA, los últimos campeones de la Copa de Oro de Concacaf tendrán como estandarte a Christian Pulisic, figura del Chelsea inglés.

De la mano del DT Gregg Berhalter, ex mundialista en 2002 y 2006, los estadounidenses quieren ser protagonistas con una nueva camada de jugadores antes de ser anfitriones en cuatro años. Sin dudas, un rival por demás complejo más allá de no ser el más fuerte del copón.

En el Bombo 3, Túnez se presenta como la selección más accesible según su ubicación en el ranking FIFA (35° puesto) y por cómo fue su llegada a la que será su sexta participación en una Copa del Mundo. Las Águilas de Cartago ganaron su zona en las eliminatorias africanas tras superar a Guinea Ecuatorial, Zambia y Mauritania para avanzar a la final contra Malí, al que superaron como visitantes (1-0) para luego igualar sin goles como local para sacar pasaje a Qatar.

Por último, el Bombo 4 ofrece varias opciones ya conocidas, pero la que sería parte del grupo ideal sería Arabia Saudita. Ubicada en el puesto 49, los Hijos del Desierto lograron la clasificación tras liderar la zona que compartieron con Japón y Australia por lo que tampoco son un rival sencillo.

Un detalle podría modificar el panorama en el Bombo 4: Nueva Zelanda, el país con ranking más bajo (101) de todo el Mundial, disputará el repechaje en junio ante Costa Rica y es un potencial contrincante de la albiceleste. Pero llegado ese caso, la bolilla de esa repesca no podría compartir con los norteamericanos ya que Costa Rica es de la misma federación por lo que el rival del Bombo 2 debería ser europeo.

Así las cosas, el grupo que muchos hinchas argentinos sueñan incluiría a EEUU, Túnez y Arabia Saudita.

En horas donde los simuladores de los Mundiales no paran de sacar grupos con rivales que van y vienen, el escenario con los bombos oficiales podrían dejar muchas combinaciones, pero hay dos que podrían generar reacciones de todo tipo después del sorteo en Doha.

