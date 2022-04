La agenda de la selección argentina rumbo al Mundial: Italia en el horizonte y el amistoso que se cayó tras el sorteo

Scaloni ya piensa en los rivales en la previa al Mundial de Qatar (REUTERS/Franklin Jacome)

La selección argentina ya está enfocada en el Mundial de Qatar. A pesar de que todavía la FIFA no definió cuándo se jugará el partido suspendido con Brasil pendiente por Eliminatorias, Lionel Scaloni junto a su cuerpo técnico trabajan en conjunto con la AFA para delinear el mejor calendario posible en la previa a la Copa del Mundo.

De cara al estreno del máximo certamen del fútbol masculino de selecciones, con fecha señalada para el 21 de noviembre, todavía restan dos ventanas de amistosos durante el año. La primera será en junio, una vez que termine la temporada europea y se ponga una pausa a nivel global en todas las competiciones.

En dicha instancia, Argentina ya tiene programada la planificación en la previa al partido ante Italia en Londres para el próximo 1 de junio. La delegación argentina se reunirá en Inglaterra durante los últimos días del mes de mayo y se concentrará en el predio del Watford, equipo que milita en la Premier League, para preparar el duelo ante el conjunto que dirige Roberto Mancini.

Tras un acuerdo entre los presidentes de Conmebol y UEFA, el último campeón de la Copa América y el flamante ganador de la Eurocopa –que viene de sufrir el duro golpe de no lograr la clasificación a Qatar tras perder en la primera instancia del repechaje contra Macedonia del Norte– se verán las caras en el mítico estadio de Wembley por la Finalissima.

El 1 de junio se verán las caras argentinos e italianos en Wembley

“Es una buena prueba. Es de las mejores selecciones del mundo. Es importantísimo para nosotros, no para valorar dónde estamos nosotros, sino para competir. Para nosotros es estimulante. Ya estamos analizando cómo juegan, sabiendo que es una buena prueba”, declaró el DT argentino en la previa al duelo ante Venezuela sobre el valor de enfrentarse a los italianos.

Una vez que pase el duelo ante la Nazionale, la intención de Scaloni y de los directivos que acompañan a la Selección es jugar otro amistoso en Europa. Ya sea en territorio inglés o en otra locación, pero todavía no hay rival definido. Hay que destacar que los seleccionados del Viejo Continente tendrán fecha por la nueva edición de la Nations League de la UEFA, por lo tanto no se podrá coordinar un amistoso contra algún combinado nacional de dicho continente.

¿Será Brasil entonces una opción? Todavía resta definir cuándo y dónde se disputará este encuentro que quedó trunco por la invasión de un agente de la policía y que la FIFA decretó que se juegue en sede neutral.

“Nuestra idea es que apenas terminen las ligas, poder tener seis, siete días de práctica y ver con qué otro rival podemos jugar. También hay que tener en cuenta que los chicos vienen de una temporada larguísima. Hay que jugar con eso, con entrenar, y con las vacaciones de los chicos. No sirve tenerlos concentrados 25 días. Jugaremos con eso”, aclaró Scaloni sobre su idea de trabajar con los jugadores convocados durante el parate de mitad de año.

En septiembre, a unos dos meses del inicio del Mundial, habrá una nueva doble jornada establecida por FIFA para que los equipos nacionales puedan jugar amistosos. Allí, a poco de iniciada la nueva temporada, la idea de Scaloni y el resto de su cuerpo técnico sería realizar una concentración con los futbolistas en los Estados Unidos. Una de las ideas que se maneja sería la de hacer base en la ciudad de Los Ángeles y poder jugar en ese lugar un par de partidos más antes del estreno mundialista. Sin embargo, esa planificación parece diluirse tras compartir el Grupo C del Mundial con México.

México enfrentará a Argentina en el Mundial: era uno de los apuntados para jugar un amistoso

Ante la imposibilidad de enfrentar a selecciones de Europa, que volverán a tener una nueva fase de la Liga de las Naciones, una de las variables que había tomado fuerza era la de verse las caras contra la selección de México que dirige Gerardo Martino. El propio entrenador Lionel Scaloni avisó desde Doha que ese deseo se apagó tras el sorteo.

Camino al Mundial, los hinchas argentinos –por ahora– no tendrán la clásica despedida en Argentina. Con la modificación en el calendario de la Copa del Mundo -pasó de jugarse en junio a noviembre-, quedó casi desestimada la chance de que exista un amistoso en suelo nacional. Algo que ya dejaron entrever tanto Messi como Ángel Di María después de la goleada ante la Vinotinto en la cancha de Boca.

“Hace tiempo que soy feliz acá, desde antes de ganar la copa, es un grupo maravilloso, la gente me quiere mucho y cada vez me lo demuestra más. Soy un agradecido, después de la copa fluye todo natural, ganar ayuda a que todo sea más lindo y más fácil. Terminamos este último día, porque no creo que podamos volver a Argentina antes del Mundial”, sentenció el astro que se despidió del público en la Bombonera.

Por su parte, otro que hizo referencia al posible último partido en suelo argentino fue Fideo. “Solamente voy a decirles gracias por el enorme cariño recibido. Siempre soñé con todo lo que viví en esta hermosa noche. Seguramente fue mi último partido con esta camiseta en la Argentina. Y poder decir que fue una noche maravillosa es poco. Gracias, gracias y mil veces gracias”, dijo el hombre surgido en la cantera de Rosario Central y que en junio podría dejar el PSG porque se le vence su contrato con el conjunto parisino.

El camino terminará ya en Qatar el martes 22 de noviembre en el duelo del debut ante Arabia Saudita en el Lusail Stadium que iniciará el Grupo C. Luego seguirá contra México el sábado 26 de noviembre en el Educación City Stadium. El cierre de la fase de grupos tendrá su cierre el miércoles 30 de noviembre ante Polonia en el Lusail Stadium.

