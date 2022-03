Difundieron los audios VAR de las polémicas en Ecuador-Argentina: los diálogos en la patada a Mac Allister y el polémico penal de Tagliafico

(Fuente: Conmebol)

La Confederación Sudamericana de Fútbol difundió los audios VAR de dos de las jugadas más polémicas del encuentro que disputaron Ecuador y Argentina en Guayaquil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas con rumbo al Mundial de Qatar 2022.

La primera de las acciones controvertidas ocurrió en el minuto 11 del complemento y fue por una plancha de Alan Franco Palma a la altura de la rodilla de Alexis Mac Allister. El árbitro brasileño Raphael Claus amonestó al futbolista ecuatoriano, pero todo el bando argentino reclamó por la tarjeta roja. “Jugada temeraria”, consideró el VAR.

El futbolista ecuatoriano fue amonestado, pero desde el bando argentino reclamaron expulsión directa

La siguiente jugada muy discutida se originó a un minuto del final del partido por la mano de Nicolás Tagliafico tras un cabezazo de Gonzalo Plata, que derivó en el penal de Ecuador. Si bien Claus no sancionó pena máxima, el VAR lo llamó y ahí el juez cambió su decisión, para que luego el equipo local empatara por intermedio de Enner Valencia en el rebote que brindó Gerónimo Rulli.

Al defensor argentino le sancionaron pena máxima en el último minuto de juego y así Argentina sufrió el empate

Nicolás Tagliafico habló sobre esta polémica jugada y no ocultó su malestar. “Me dan impotencia estas cosas. Quizá me interpretó mal, pero le dije que sentí un roce pero lo que yo hago es tratar de bajar el brazo por la inercia para esconderlo. Eso me da impotencia, él arbitro me dice que el penal lo cobra porque yo intento bajar el brazo y tendría que ser al revés y sancionarlo cuando uno trata de expandirse. Da bronca porque lo revisó. Hoy en día no pasó a mayores, pero en una clasificación a un Mundial te pasa esto y ¿qué haces?”.

El reclamo de Scaloni al árbitro tras el empate entre Ecuador y Argentina

Por su parte, Lionel Scaloni también cuestionó al arbitraje de Claus y se refirió puntualmente a la acción de la roja no cobrada. “No sé si fue permisivo el árbitro, pero acabo de ver la jugada de Mac Allister y me parece lamentable que no haya ido al VAR. Un golpe encima de la rodilla, demasiado alto, y cuando me saca amarilla, Paredes cae mal y él hace sacar el lateral”.

